أكثر الكلمات إنتشاراً

الزمالك والرجاء العام الدراسي الجديد فتاة المعادي البحث عن أكثم الطقس أسعار الذهب إيقاف مرتضى منصور التصالح في مخالفات البناء سد النهضة الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

إيبارشيات كنسية تعود لإجراءات احترازية مشددة بسبب تصاعد إصابات كورونا

02:33 م الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
إيبارشيات كنسية تعود لإجراءات احترازية مشددة بسبب تصاعد إصابات كورونا

إيبارشيات تابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية

كتب- مصراوي:

قررت عدة إيبارشيات تابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اتخاذ إجراءات احترازية مشددة بسبب تصاعد إصابات فيروس كورونا مجددا، وذلك بعدما كانت قد فتحت الكنائس تدريجيا الفترة الماضية.

وقرر الأنبا كاراس، أسقف المحلة الكبرى، إلغاء قداس الجمعة المقبل الموافق 25 أكتوبر الجارى، وحتى إشعار آخر.

وأوضح أسقف المحلة الكبرى أن ذلك يأتى نظرًا لظروف الموجة الثانية لوباء كورونا المستجد، لافتًا إلى استمرار قداسات الأحد والأربعاء بالحجز المسبق.

وفي المنوفية، أكدت مصادر كنسية لمصراوي، أن الأنبا بنيامين مطران المنوفية، قرر بأن تكون الجنازات في الكنائس على نطاق ضيق وبعد دفن المتوفي، بحيث يتم تشييع جثمان الشخص المتوفي إلى مثواه الأخير، ثم يعود المشيعون لأداء صلاة الجناز عليه بالكنيسة وبشكل محدود للغاية وسريع.

وأشارت المصادر إلى أن تلك الخطوة أقرها الأنبا بنيامين بعد تصاعد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وإصابة عدد من كهنة الإيبارشية بالفيروس.

كما قرر الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، استمرار غلق قاعات المناسبات بالكنائس في ظل انتشار فيروس كورونا، رغم سماحه بفتح الكنائس لأداء صلوات الجناز على المتوفين، كما يجري إقامة قداسات يومية لتخفيف الزحام بالقداسات الأسبوعية التي تقام في أيام الإجازات.

وأعلن الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، فتح خدمة مدارس التربية الكنسية، 3 أكتوبر الماضي، بعد قرار الإغلاق بسبب فيروس كورونا، موضحًا أن قرار العودة يأتى فى إطار اتباع كافة الإجراءات الاحترازية، من حيث تباعد المسافات وارتداء الكمامة لمن هم أكبر من 12 عاما مع عدم حضور كل من له عرض أو شكوى مرضية.

وكان قد زار البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، في ايبارشية دمنهور الأسبوع الماضي للاطمئنان على صحته بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ حوالي شهرين.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إيبارشيات كنسية إجراءات احترازية إصابات كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

الهضيبي: لجنة إعداد لائحة "الشيوخ" تبدأ أعمالها الأسبوع المقبل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 105424

    عدد المصابين

  • 98247

    عدد المتعافين

  • 6120

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 40153771

    عدد المصابين

  • 30027195

    عدد المتعافين

  • 1116980

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:سيول وأمطار رعدية.. الحكومة تعلن ذروة موجة الطقس السيئ

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا