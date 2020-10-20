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تحسبًا للطقس السيئ.. "أمهات مصر" يطالب "التعليم" بتكثيف الإشراف على الفصول والطرقات والأسوار

01:07 م الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
تحسبًا للطقس السيئ.. "أمهات مصر" يطالب "التعليم" بتكثيف الإشراف على الفصول والطرقات والأسوار

أرشيفية

كتب- محمد سامي:

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن هيئة الأرصاد الجوية أعلنت عن موجة من الطقس السيئ تضرب البلاد بسبب منخفض جوي وأمطار رعدية، الخميس المقبل.

وأضافت عبير، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، أنه يجب على أولياء الأمور توخِّي الحذر في الحفاظ على أبنائهم؛ خصوصًا الذين يذهبون إلى المدارس، من خلال تناول المشروبات الدافئة صباحًا، وارتداء الملابس الثقيلة، والتشديد على الأبناء الابتعاد عن أعمدة الإنارة في الطرق، وذلك في حالة سقوط الأمطار.

وطالبت مؤسس اتحاد أمهات مصر الجهات المسؤولة في الدولة، متمثلة في وزارة التنمية المحلية، بالتنبيه على رؤساء الأحياء تكثيف الجولات والتأكد من سلامة البلاعات في الشوارع؛ تحسبًا لسقوط الأمطار، منعًا لحدوث ماس كهربائي.

وطالبت عبير أيضًا وزارة التربية والتعليم بضرورة التأكد من صيانة المدارس؛ خصوصًا ما يتعلق بتغطية الأسلاك الكهربائية وتكثيف الإشراف على الفصول والطرقات والأسوار.

عبير أحمد اتحاد أمهات مصر التعليم أمطار رعدية الطقس

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