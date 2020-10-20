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وزير النقل يكشف سعر تذكرة القطار الكهربائي وموعد تشغيله بالعاصمة الإدارية (فيديو)

12:34 م الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
وزير النقل يكشف سعر تذكرة القطار الكهربائي وموعد تشغيله بالعاصمة الإدارية (فيديو)

الفريق كامل الوزير وزير النقل

كتب- أحمد عبد المنعم:

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن القطار الكهربائي طوله 100 كيلو ويحتوى على 16 محطة، موضحا أن نسبة تنفيذ المحطات بلغت حوالي 70%.

وأضاف وزير النقل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الاثنين، أن مشروع القطار الكهربائي "عدلي منصور- العاصمة الإدارية" سيتم الانتهاء من تنفيذه خلال شهر أكتوبر 2021 وافتتاحه للجمهور، مشيرًا إلى أن التشغيل التجريبي يبدأ قبلها بشهرين.

وأوضح الوزير، أن سرعة القطار ستصل 120 كيلو وسينقل 25 ألف راكب في الساعة في الاتجاه الواحد، وسيكون أول وسيلة مواصلات تصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وعن سعر تذكرة القطار، قال وزير النقل أن سعر التذكرة من 20 إلى 25 جنيها للمسافة كاملة، والتي تبلغ 100 كيلو متر، مشيرًا إلى أنه سيتم تقسيمه عدة مراحل بعدد المحطات مثل مترو الأنفاق حاليًا.

وتابع: "خططنا أن يكون بجوار كل محطة موقف للسيارات".

كامل الوزير وزير النقل القطار الكهربائي العاصمة الإدارية

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