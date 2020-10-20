السبكي: النظام الإلكتروني بالتأمين الصحي يقلل هدر الدواء ويُسهم في استمرار وصوله للمواطنين

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كتب- أحمد جمعة:

قالت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إنه تم توقيع بروتوكول ثنائي مع شركة "إسترازينيكا"، لدعم المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بنظام إلكتروني يسهم في رفع كفاءة وتحسين جودة الأداء بإدارة الإمداد.

يأتي ذلك في إطار استمرارية تطوير جودة مستوى الخدمات الصحية المقدمة بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية؛ باعتبارها أداة الدولة الرئيسية في تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، وتنمية قدرات مقدمي الخدمة الصحية.

وتضمن سلسلة التوريد المحكومة الربط المناسب بين أقسام المستشفيات والعمليات ودورة الإيرادات، كما تضمن استمرارية توافر الدواء في كل وقت للمريض، وتسهم في تعظيم رعاية المرضى وتقليل هدر المخزون، وتقليل الأخطاء البشرية، وستكون البداية في محافظة بور سعيد؛ باعتبارها أولى محافظات المرحلة الأولى في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتمتد لتشمل باقي محافظات الإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء والسويس وأسوان.

وبموجب البروتوكول يتم تدريب ٢٠٠٠ من الفريق الطبي من العاملين بالمنشآت الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بواقع ١٠٠٠ طبيب و١٠٠٠ صيدلي، وذلك من خلال تنظيم محاضرات افتراضية على موقع تابع لشركة "إسترازينيكا"، أو من خلال لقاءات علمية ومحاضرات؛ بما يساعد على الاطلاع على أحدث بروتوكولات العلاج المختلفة في التخصصات الطبية كافة.

كما ينص البروتوكول أيضًا على دعم منظومة العلاج الدوائي بالهيئة بـ15منحة تعليمية معتمدة لعدد من الصيادلة العاملين بالهيئة، إضافة إلى عمل حملات توعوية للمواطنين بسبل الوقاية والعلاج من الأمراض المزمنة، وذلك لكل المواطنين بالمحافظات التي تغطيها منظومة التأمين الصحي الشامل مرحليًّا والتي تشمل التوعية بأمراض القلب والجهاز الدوري، والكلى، والسكري، وأمراض الجهاز التنفسي، والجهاز الهضمي والأورام.

وقَّع البروتوكول الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ممثلًا عن الهيئة، والدكتور حاتم الورداني الرئيس التنفيذي لشركة "إسترازينيكا مصر للصناعات الدوائية"، ممثلًا عن الشركة.

وقال التلواني إن البروتوكول المبرم يهدف إلى تعزيز قدرات الفريق الطبي من العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية من أطباء وصيادلة وتمريض، وتوعية المرضى من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بسبل الوقاية والعلاج من الأمراض المزمنة، إلى جانب تطوير البروتوكولات العلاجية الخاصة بأصحاب الأمراض المزمنة والاطلاع على آخر المستجدات العلمية في هذا الشأن، فضلًا عن تدريب العاملين على نظام إلكتروني مميكن يضمن استمرارية وصول الدواء للمرضى في أسرع وقت وبأعلى جودة ممكنة.

وأضاف المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية: باعتبار الهيئة هيئة رقمية ذكية، فإننا نسعى إلى تطويع كل الأدوات الإلكترونية لصالح المنتفعين بالمنظومة؛ بما يحقق أعلى استفادة ممكنة وتقديم أعلى مستوى من الخدمة الصحية داخل منشآتها الطبية دون أدنى خطأ بشري وبسرعة ودقة تليق بالمواطن المصري.

ومن جانبه، لفت الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، إلى أن البروتوكول المبرم ينص على التعاون مع وزارة الصحة والسكان والجمعيات العلمية المختصة في متابعة تطوير وتحديث البروتوكولات العلاجية الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة، مشيرًا إلى نشر هذه البروتوكولات عن طريق تطبيق إلكتروني يتم تحميله على الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى طباعتها وتوزيعها داخل المستشفيات ووحدات طب الأسرة التي تعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن في النهاية جودة الخدمة المقدمة لأصحاب الأمراض المزمنة، وفق آخر المستجدات العالمية والبروتوكولات العالمية المحدثة.​