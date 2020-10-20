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قوة الجيش عظيمة.. السيسي: محدش يقدر يعتدي على مصر من الخارج

11:28 ص الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
قوة الجيش عظيمة.. السيسي: محدش يقدر يعتدي على مصر من الخارج

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا توجد قوة خارجية تستطيع أن تعتدي على مصر من الخارج.

وأضاف خلال حفل تخريج دفعة من طلبة الكلية الحربية: محدش يقدر من الخارج يعتدي على مصر، عشان إحنا مش بنعتدي على حد، وكمان قوة الجيش عظيمة إن شاء الله، المهمة اللي ممكن تضيفوها ليكم، هي بناء وعي حقيقي، لأخوك اللي بيجي، عشان ينقله لأسرته، مفيش تحدي بيواجهنا، إلا ولازم نواجهه بوعي حقيقي، البعض يقولي ليه الإلحاح في الإشارة لهذا الخطر؟ لأنه لا يقل خطر عن أي معتدي على الدولة".​

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي الجيش المصري القوات المسلحة

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