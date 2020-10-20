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السيسي يشهد عروض عسكرية ورياضية لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية

10:33 ص الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
السيسي يشهد عروض عسكرية ورياضية لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- يوسف عفيفي:

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، طابور العرض العسكري لتخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة.

وأدى خريجو الكليات العسكرية، عدة عروض رياضية بالدراجات الهوائية وعروض رياضية أخرى تخص اللياقة البدنية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحفل التخرج للكليات والمعاهد العسكرية، وتدفق إلى ساحة الاحتفال المركبات والمدرعات والمعدات تحت قيادة نخبة من طلبة القسم النهائى للكلية الحربية.

يحضر الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وقادة القوات المسلحة والشرطة

الرئيس عبد الفتاح السيسي لسيسي روض عسكرية الكليات والمعاهد العسكرية

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