السيسي يشهد عروض عسكرية ورياضية لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية

كتب- يوسف عفيفي:

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، طابور العرض العسكري لتخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة.

وأدى خريجو الكليات العسكرية، عدة عروض رياضية بالدراجات الهوائية وعروض رياضية أخرى تخص اللياقة البدنية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحفل التخرج للكليات والمعاهد العسكرية، وتدفق إلى ساحة الاحتفال المركبات والمدرعات والمعدات تحت قيادة نخبة من طلبة القسم النهائى للكلية الحربية.

يحضر الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وقادة القوات المسلحة والشرطة