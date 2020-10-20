السيسى يصل مقر الكلية الحربية لحضور حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية

كتب - أحمد عبدالمنعم:

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقر الكلية الحربية؛ لحضور حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية.

ويشهد الحفل بحضور الرئيس السيسى تخرج دفعة 114 حربية، والدفعة 71 بحرية، والدفعة 87 جوية، والدفعة 57 فنية عسكرية، والدفعة 48 دفاع جوي، والدفعة 49 من المعهد الفنى للقوات المسلحة.