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السيسى يصل مقر الكلية الحربية لحضور حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية

10:10 ص الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
السيسى يصل مقر الكلية الحربية لحضور حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب - أحمد عبدالمنعم:

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقر الكلية الحربية؛ لحضور حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية.

ويشهد الحفل بحضور الرئيس السيسى تخرج دفعة 114 حربية، والدفعة 71 بحرية، والدفعة 87 جوية، والدفعة 57 فنية عسكرية، والدفعة 48 دفاع جوي، والدفعة 49 من المعهد الفنى للقوات المسلحة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الكليات العسكرية تخرج دفعة من الكليات العسكرية الكلية الحربية

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