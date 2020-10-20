السيسى يصل مقر الكلية الحربية لحضور حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية
كتب - أحمد عبدالمنعم:
وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقر الكلية الحربية؛ لحضور حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية.
ويشهد الحفل بحضور الرئيس السيسى تخرج دفعة 114 حربية، والدفعة 71 بحرية، والدفعة 87 جوية، والدفعة 57 فنية عسكرية، والدفعة 48 دفاع جوي، والدفعة 49 من المعهد الفنى للقوات المسلحة.
الخبر التالى:رئيس الوزراء يُتابع آخر تطورات أعمال الصندوق السيادي
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
105424
عدد المصابين
-
98247
عدد المتعافين
-
6120
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
40153771
عدد المصابين
-
30027195
عدد المتعافين
-
1116980
عدد الوفيات
إعلان