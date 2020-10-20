بعد قليل.. السيسي يشهد تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعد قليل، حفل تخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، دفعة ١١٤ حربية، والدفعة ٧١ بحرية، والدفعة ٨٧ جوية، والدفعة ٥٧ فنية عسكرية، والدفعة ٤٨ دفاع جوي، والدفعة ٤٩ من المعهد الفني للقوات المسلحة.

يحضر الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وقادة القوات المسلحة والشرطة.​