حدث ليلًا| أول تحرك رسمي ضد صاحب فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم.. وضوابط بشأن الانتظار أمام المدارس

كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة الاثنين والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

- السيسي يتابع الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية والهندسية بالعاصمة الإدارية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب محمود شاهين رئيس أركان إدارة المهندسين العسكريين، واللواء خالد مبارك رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد عبدالعزيز الفقي رئيس تصميمات الطرق بإدارة المهندسين العسكريين.

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- هل حدثت إصابات بكورونا بين طلاب المدارس؟ "الصحة" تجيب لـ"مصراوي"

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إنه يتم متابعة تنفيذ الخطة بشكل يومي في كل المدارس بواسطة فرق من مديريات الصحة بالمحافظات والفرق الطبية التي تمر يوميًا على المدارس، إضافة إلى تواجد الزائرات الصحيات في كل مدرسة بشكل مستمر تحسبًا لظهور أي حالات اشتباه بفيروس كورونا المستجد.

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- إنفوجرافيك.. مؤسسات اقتصادية دولية تؤكد نجاح مصر في التعامل مع "كورونا" وحدوث انتعاش اقتصادي عام 2021

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على بعض النماذج لشهادات المؤسسات الاقتصادية الدولية بشأن نجاح مصر في التعامل مع أزمة كورونا، وتوقعاتها الإيجابية بتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية.

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- وزير الدفاع: خطط تسليح القوات المسلحة لا تتوقف أبدًا (صور)

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى تشكيلات الجيش الثالث الميداني بعد تطويرها وتسليحها ورفع كفاءتها القتالية والفنية بما يمكنها من تنفيذ كل ما تكلف به من مهام لتأمين حدود مصر على الاتجاه الاستراتيجي التي ستكلف بالعمل فيه، بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

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- تكليفات فورية لضبط النمو السكاني.. مدبولي: سنضع الآلية المناسبة للوصول إلى كل سيدة

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه كلَّف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بتجهيز جميع وسائل تنظيم الأسرة للسيدات وجعلها متوافرة بصورة مستدامة بالمجان.

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- أمين "الأطباء": نسعى لتوفير معاش استثنائي لأسر ضحايا كورونا

كشف الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء، عن الملفات التى ستعمل عليها النقابة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن النقابة ستعمل على 4 ملفات أساسية تشمل؛ رعاية أسر شهداء الأطباء، التعليم الطبي المستمر، ميكنة خدمات، والتنسيق مع وزارة الصحة والجهات بالدولة في القضايا التي تمس الأطباء.

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- "الأعلى للآثار": إعلان اكتشاف جديد في سقارة خلال أسابيع

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم الاثنين، إنه سيتم إعلان اكتشاف ثانٍ في منطقة سقارة خلال أسابيع قليلة.

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- رئيس الوزراء عن نزول البئر الأثري في سقارة: "تجربة رائعة" (فيديو)

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو للدكتور مصطفى مدبولي، أثناء تفقده في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، أعمال استكمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة في منطقة آثار سقارة، والتي أسفرت عن كشف آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام، بالإضافة إلى تماثيل خشبية ملونة ومذهبة.

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- برلماني: علينا البحث عن بدائل للمياه دون التفريط في الحقوق التاريخية

قال النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل نقل النواب، إن قضية المياه هي القضية الرئيسية في حياة المصريين؛ خصوصًا في ظل ما تواجهه من تحديات صعبة، فبعيدًا عن حقوق مصر التاريخية في نهر النيل وإشكالية سد النهضة الذي لن تتركه القيادة السياسية دون الحفاظ على حقوقها، فإنه مع الزيادة السكانية الكبيرة ينبغي البحث عن بدائل وحلول بسبب حجم الفاقد نتيجة عوامل التبخر أو تسريب المياه بفعل تهالك شبكات الري أو استخدام المزارعين طرق ري عفَّى عليها الزمن؛ مثل الري بالغمر والإسراف في استهلاك المياه.

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- "انخفاض طفيف".. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا ليوم الاثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 67 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98314 حالة حتى اليوم.

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- "الري" تناقش مشروع برنامج الصرف القومي الثالث في جلسة فنية

انطلقت فعاليات الجلسة الثانية من اليوم الثاني على التوالي من أسبوع القاهرة للمياه، الذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان "الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في الأراضي القاحلة داكار 2021".

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- "انحطاط أخلاقي".. الوطنية للإعلام تتقدم ببلاغ ضد صاحب فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم

وجّه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الشئون القانونية بالهيئة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية على الفور، ضد الشخص صاحب فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم ورموزها، المتدوال على مواقع التواصل الاجتماعي.

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-"المتحدة للخدمات الإعلامية" تنعى عميد المراسلين الأجانب في مصر

نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عميد المراسلين الأجانب في مصر "فولكهارد فيندفور" رئيس جمعية المراسلين الأجانب، الذي وافته المنية بعد ظهر اليوم الاثنين.

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- السيسي يصدق على إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد

نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي وافق عليه مجلس النواب.

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- السيسي يصدق على جائزة المبدع الصغير.. تعرف على التفاصيل

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 204 لسنة 2020 باستحداث جائزة جديدة تحت مسمى"جائزة الدولة للمبدع الصغير" تمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره 18 عاما في مجالات الثقافة والفنون.

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- وزير الدفاع يتفقد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثالث الميداني

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، شاهد إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى تشكيلات الجيش الثالث الميداني بعد تطويرها وتسليحها ورفع كفائتها القتالية والفنية بما يمكنها من تنفيذ كل ما تكلف به من مهام لتأمين حدود مصر على الاتجاه الاستراتيجي التي ستكلف بالعمل فيه، بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

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- وزيرة الصحة تتلقى الجرعة الثانية للقاح فيروس كورونا (صور)

تلقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم الاثنين الجرعة الثانية للقاح فيروس كورونا المستجد بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" وذلك بعد تلقيها الجرعة الأولى يوم الإثنين 28 سبتمبر 2020.

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- منها "بابجي".. تحذير برلماني من إدمان الأطفال للموبايل والألعاب الخطرة

قال النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إننا نعيش ظاهرة خطيرة دون تقديم حلول لها، تتمثل في إدمان الأطفال المحمول والألعاب الإلكترونية الخطرة؛ مما يهدد طفولتهم ويدمر ذكاءهم؛ حيث أصبح الهاتف المحمول قنبلة موقوتة في يد الصغار نتيجة ما يقومون به من ألعاب عنيفة تدوم ساعات طويلة تجعلهم أكثر عرضة للعنف والوفاة أحيانًا بسبب ألعاب؛ منها لعبة "بابجي"، حيث تستهلك الألعاب الإلكترونية الكثير من الوقت وتستحوذ على تفكير الأطفال بما تحتويه من أفكار ومهام قد لا تناسب عمر الطفل أو بيئته.

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- "الإصلاح والنهضة": تعيينات "الشيوخ" تعكس إيمان القيادة السياسية بتمكين الشباب

تقدم رئيس حزب "الإصلاح والنهضة" وقياداته بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على اختيار المهندس علاء مصطفى، عضو المكتب السياسي والمتحدث الرسمي باسم الحزب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضمن الأعضاء المعينين بمجلس الشيوخ.

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- برسوم 250 ألف جنيه.. ننشر شروط ترخيص شركات نقل المحتوى من مصر وإليها

دعا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر، الصحف والمواقع والقنوات لسرعة تقنين أوضاعها قبل انتهاء المهلة المقررة لها في يوم 24 نوفمبر المقبل.

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- ترامب يطالب بالتحقيق مع منافسه بايدن بسبب صفقات تجارية عقدها ابنه

طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مكتب التحقيق الفيدرالي "إف بي آي"، بالتحقيق مع منافسه الديمقراطي، جو بايدن، معتمدًا على تقارير صحفية تشير إلى صفقات تجارية عقدها ابنه في الخارج.

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- حمدوك: رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب يؤهل لإعفائنا من كل الديون

أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية لرعاية الإرهاب يؤهل السودان لإعفائه من كل الديون، وذلك على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إزالة اسم الخرطوم من قائمة الإرهاب بمجرد دفع مبلغ 335 مليون دولار كتعويضات للضحايا والأهالي من قضوا في العمليات الإرهابية.

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- روسيا تنفي اتهامات أمريكية وبريطانية بشن هجمات سيبرانية

أكد مصدر في وزارة الخارجية الروسية أن الاتهامات البريطانية والأمريكية لروسيا بضلوعها في هجمات سيبرانية، بما فيها على منظمي أولمبياد طوكيو، لا أساس لها من الصحة.

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- ألمانيا ترحب بإقامة علاقات دبلوماسية بين البحرين وإسرائيل

رحبت وزارة الخارجية الألمانية بالاتفاق الموقع بين البحرين وإسرائيل أمس الأحد على إقامة علاقات دبلوماسية.

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- حملة ترامب منزعجة من عدم تركيز المناظرة الأخيرة على السياسة الخارجية

اشتكت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين من أن المناظرة الرئاسية النهائية لن تركز على السياسة الخارجية، متهمة لجنة تنظيم المناظرات بمساعدة منافسه الديمقراطي جو بايدن.

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- تخرج أول دفعة مصرية من برنامج المحطات النووية بجامعة تومسك بوليتكنيك الروسية (صور)

حصلت المجموعة الأولى من مهندسي الطاقة النووية المصرية، على شهادات التخرج من جامعة تومسك بوليتكنيك الروسية، حيث درس الطلاب تصميم وتشغيل محطات الطاقة النووية طبقًا لبرنامج مشترك مع الجامعة المصرية الروسية، والذي يعد الوحيد من نوعه في روسيا.

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- "مدينتان جديدتان".. تعرف على أماكن طرح 100 ألف شقة إسكان اجتماعي بـ10 شروط

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي، إضافة مدينتين جديدتين إلى الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي والذي يتضمن طرح 100 ألف وحدة بعدد من المدن الجديدة بمساحة 75 و90 مترًا.

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