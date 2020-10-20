كورونا في 24 ساعة| انخفاض في مصر.. و"الصحة" تعلق على الوضع في المدارس

(مصراوي):

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان انخفاض جديد في عدد الإصابات اليومية بكورونا في مصر، أمس الاثنين، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 67 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98314 حالة حتى اليوم.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

- "انخفاض طفيف".. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا ليوم الاثنين

- وزيرة الصحة تحصل على "الجرعة الثانية" من "لقاح كورونا"

- هل حدثت إصابات بكورونا بين طلاب المدارس؟ "الصحة" تجيب لـ"مصراوي"

- أمين "الأطباء": نسعى لتوفير معاش استثنائي لأسر ضحايا كورونا

- الأطباء تعلن عدد ضحايا الإصابة بكورونا بين أعضائها

- "الري": رغم "كورونا" مصر حرصت على تنظيم "أسبوع المياه" عبر تقنيات حديثة

- إنفوجرافيك.. مؤسسات اقتصادية دولية تؤكد نجاح مصر في التعامل مع "كورونا" وحدوث انتعاش اقتصادي عام 2021

- "الأطباء": مبادرة لدعم ضحايا كورونا من المجتمع المدني

- تونس: 61 حالة وفاة و2185 إصابة جديدة بفيروس كورونا

- إصابة المدير العام للأمن اللبناني بفيروس كورونا أثناء زيارته واشنطن

- كورونا يصيب أكثر من 40.2 مليون شخص حول العالم

- إصابة مسئول أمني لبناني بارز بفيروس كورونا

- الجزائر تسجل 9 وفيات و214 إصابة جديدة بكورونا

- إغلاق المطاعم والمقاهي في بلجيكا لشهر مع ارتفاع عدد الإصابات بكورونا

- السعودية: تسجيل 16 حالة وفاة و381 إصابة جديدة بكورونا

- زوجة ماكرون ستخضع للعزل الصحي بعد مخالطة شخص مصاب بكورونا

- دراسة: نحو ثلثي المتعافين من كورونا مازالوا يعانون من ضرر بالرئة

- إصابات كورونا بأمريكا تصل إلى 8.16 مليونا

- رئيس الوزراء الروسي: الوضع الوبائي في البلاد لا يزال صعبًا

- الوزير الأول في ويلز يعلن الإغلاق الكامل لمواجهة كورونا

- إيران تسجل 337 وفاة جديدة بكورونا في حصيلة يومية قياسية

- جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تجاوزت 40 مليونا