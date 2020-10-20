​​عضو بـ"الشيوخ": عودة المجلس إضافة قوية للحياة السياسية والحزبية

(مصراوي):

قال النائب نور هاشم، عضو مجلس الشيوخ، إن المجلس يمثل إضافة كبيرة للحياة السياسية والبرلمانية المصرية، لما يمتلكه من خبرات وعقول وقامات سياسية وعلمية رفيعة المستوى، في مختلف المجالات والتخصصات.

وأكد في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الاثنين، أن عودة الغرفة الثانية يعكس حرص القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي على تقوية الحياة الحزبية والبرلمانية بإضافة غرفة تشريعية أخرى، تستطيع التعبير عن كافة الآراء والاتجاهات المجتمعية والسياسية.

ووجّه هاشم، الشكر إلى المستشار محمود إسماعيل، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، على قيادته لتنظيم العمل البرلماني في اليوم الأول للمجلس بمهارة واحترافية تعكس عراقة المجلس وتاريخه.

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