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​​عضو بـ"الشيوخ": دراسة لكل ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية.. وتمكين الأحزاب من دورها

05:30 ص الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
​​عضو بـ"الشيوخ": دراسة لكل ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية.. وتمكين الأحزاب من دورها

أكمل نجاتي

(مصراوي):

قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إنه شرف له تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاختيار ضمن المعينين بمجلس الشيوخ، كأحد ممثلي جيل الوسط، وعضوًا عن تنسبقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأضاف نجاتي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "هذا التكليف بمثابة بداية حقيقية لتمثيل جيل الوسط، ليعبر عن خبراته وأرائه وأيضًا يساهم في إثقال خبرة الشباب من خلال التعلم والتحاور مع الخبراء والقامات العظيمة من أعضاء مجلس الشيوخ".

وكشف أنه سيهتم خلال عضويته تحت قبة مجلس الشيوخ بالموضوعات والقوانين المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والقوانين المتعلقة بترسيخ دعائم الديمقراطية، وكل ما يساهم في تمكين الأحزاب من القيام بدورها.

أكمل نجاتي مجلس الشيوخ التنمية الاقتصادية السيسي

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