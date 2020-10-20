​​نائب بـ"الشيوخ": خطة لتحصيل 100 مليار دولار من السياحة الوافدة لمصر

(مصراوي):

أشاد النائب محمد سعيد الدابي، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة البحر الأحمر، بجهود الحكومة في وضع استراتيجية إعلامية للتسويق السياحي لمصر بصورة محترفة أمام كافة دول العالم، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات سياحية تدفعها بأن تكون من أكبر اقتصاديات الدول، ولكن تحتاج لبعض العوامل التسويقية لاستغلال هذه المقومات بالشكل المطلوب لتحقيق ذلك.

وقال الدابي، في بيان أصدره له، اليوم الاثنين، إنه يعد خطة متكاملة تستهدف تحصيل 100 مليار دولار من قطاع السياحة، تعتمد على سياسة التسويق السياحي لجذب أكبر عدد من السائحين إلى مصر، لافتًا إلى أن المستهدف بشكل أساسي هو الطبقات المتوسطة من سائحي أوروبا.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن القطاع السياحي يلعب دورًا مهما في زيادة الناتج المحلى، وتوفير فرص عمل عدة في مختلف أنشطة القطاع أو في الأنشطة والقطاعات المرتبطة والمتداخلة معه، مضيفًا أن الدولة تسعى لجذب شريحة أكبر من السياح إلى المناطق السياحية فى مصر على رأسهم الطبقات العليا التي يمكن أن تكون أحد أهم الشرائح السياحية المناسبة للسياحة الثقافية.