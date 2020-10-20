​​تبدأ غدًا.. فرسان الشرق تبدأ "إيزيس الشرق" بالجمهورية والإسكندرية

(مصراوي):

تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث، أحدث عروضها الفنية تحت عنوان "إيزيس الشرق"، تصميم وإخراج كريمة بدير، وذلك على مدار خمس أيام بالقاهرة والإسكندرية، تبدأ في الثامنة مساء الأربعاء، الخميس، الجمعة، 20 ،21 ، 22 أكتوبر على مسرح الجمهورية ومساء الأحد والاثنين25، و26 أكتوبر علي مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية.

يقدم العرض معالجة فنية جديدة للقصة الفرعونية الشهيرة إيزيس وأوزوريس ويتناول لقاء جب إله الأرض ونوت إلهة السماء وميلاد إيزيس وأوزوريس وست ونفتيس والصراع بين أوزوريس وأخيه ست، ويبرز إخلاص إيزيس لأوزويس ومحاولتها جمع أشلائه بعد اغتياله من خلال استعراض جوانب من فنون الحضارة الفرعونية.

العرض أداء كل من ياسمين سمير - نادر جمال - محمد هلال - عبد الرحمن دسوقي - حبيبه إبراهيم - دنيا محمد - باسم مجدي - فاطمه الشبراوي - حسين رشاد.

الجدير بالذكر أن فرقة فرسان الشرق أسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم أنضمت إلى منظومة فرق دارالاوبرا المصرية وظهرت أول أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم بعدها توالت عروضها التى لاقت استحسان وإعجاب الجمهوروحققت نجاحاً كبيراً .