أكثر الكلمات إنتشاراً

الزمالك والرجاء العام الدراسي الجديد فتاة المعادي البحث عن أكثم الطقس أسعار الذهب إيقاف مرتضى منصور التصالح في مخالفات البناء سد النهضة الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

​​تبدأ غدًا.. فرسان الشرق تبدأ "إيزيس الشرق" بالجمهورية والإسكندرية

03:00 ص الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
​​تبدأ غدًا.. فرسان الشرق تبدأ "إيزيس الشرق" بالجمهورية والإسكندرية

فرقة فرسان الشرق للتراث

(مصراوي):

تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث، أحدث عروضها الفنية تحت عنوان "إيزيس الشرق"، تصميم وإخراج كريمة بدير، وذلك على مدار خمس أيام بالقاهرة والإسكندرية، تبدأ في الثامنة مساء الأربعاء، الخميس، الجمعة، 20 ،21 ، 22 أكتوبر على مسرح الجمهورية ومساء الأحد والاثنين25، و26 أكتوبر علي مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية.

يقدم العرض معالجة فنية جديدة للقصة الفرعونية الشهيرة إيزيس وأوزوريس ويتناول لقاء جب إله الأرض ونوت إلهة السماء وميلاد إيزيس وأوزوريس وست ونفتيس والصراع بين أوزوريس وأخيه ست، ويبرز إخلاص إيزيس لأوزويس ومحاولتها جمع أشلائه بعد اغتياله من خلال استعراض جوانب من فنون الحضارة الفرعونية.

العرض أداء كل من ياسمين سمير - نادر جمال - محمد هلال - عبد الرحمن دسوقي - حبيبه إبراهيم - دنيا محمد - باسم مجدي - فاطمه الشبراوي - حسين رشاد.

الجدير بالذكر أن فرقة فرسان الشرق أسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم أنضمت إلى منظومة فرق دارالاوبرا المصرية وظهرت أول أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم بعدها توالت عروضها التى لاقت استحسان وإعجاب الجمهوروحققت نجاحاً كبيراً .

فرقة فرسان الشرق للتراث عرض إيزيس الشرق كريمة بدير

الخبر التالى:

​عمل مترجمًا لـ"عبدالناصر" واختطف في لبنان.. من هو فولكهارد فيندفور عميد المراسلين الأجانب بمصر؟

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 105424

    عدد المصابين

  • 98247

    عدد المتعافين

  • 6120

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 40153771

    عدد المصابين

  • 30027195

    عدد المتعافين

  • 1116980

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"انخفاض طفيف".. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا ليوم الاثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا