​​تراجع الحرارة وأمطار غزيرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى السبت المقبل

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ4 أيام المقبلة (الأربعاء - الخميس - الجمعة والسبت)، والتي تشهد فيها البلاد بداية موسم الأمطار خلال فصل الخريف.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس الأربعاء المقبل طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتشهد القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، وأمطار متوسطة رعدية على بعض مناطق الوجه البحري، وأمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية.

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى والوجود البحري 30 – 20، السواحل الشمالية الغربية 28 – 23، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 34 – 26، شمال الصعيد 33 – 20، جنوب الصعيد 38 – 25درجة مئوية.

طقس الخميس:

من المتوقع أن يكون طقس الخميس المقبل، معتدلًا على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

وتشهد القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق، وأمطار متوسطة رعدية على بعض مناطق الوجه البحري، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الصعيد.

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى والوجود البحري 28– 20، السواحل الشمالية الغربية 26 – 23، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33 – 26، شمال الصعيد 32– 20، جنوب الصعيد 37– 25درجة مئوية.

الجمعة المقبل:

طقس الجمعة المقبل معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

وتشهد القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية احيانا على بعض المناطق، وامطار متوسطة رعدية على بعض مناطق الوجه البحري، وامطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الصعيد.

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى والوجود البحري 27– 19، السواحل الشمالية الغربية 26 – 19، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 32 – 26، شمال الصعيد 29– 20، جنوب الصعيد 35– 25 درجة مئوية.

السبت المقبل:

طقس الجمعة المقبل معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد.

وتشهد القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية احيانا على بعض المناطق، وامطار متوسطة رعدية على بعض مناطق الوجه البحري، وامطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الصعيد.

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى والوجود البحري 29– 20، السواحل الشمالية الغربية 26– 19، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 32 – 26، شمال الصعيد 27– 20، جنوب الصعيد 31– 25 درجة مئوية.

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