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القوات البحرية تحتفل بتدشين الغواصة الرابعة "S-44" ألمانية الصنع (فيديو)

10:53 م الجمعة 02 أكتوبر 2020
القوات البحرية تحتفل بتدشين الغواصة الرابعة "S-44" ألمانية الصنع (فيديو)

القوات البحرية المصرية

(مصراوي):

نشرت الصفحة الرسمية للعميد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، فيديو لاحتفال القوات البحرية، بتدشين الغواصة الرابعة S-44 من طراز (209/1400) الألمانية الصنع.

ومن المقرر أن تنضم الغواصة قريبًا إلى ترسانة القوات البحرية، وهي مبنية في ترسانة شركة "تيسين كروب" بمدينة كييل الألمانية.

وتعد هذه الغواصة هي الأخيرة ضمن أربع غواصات ألمانية انضم ثلاث منها للخدمة في القوات البحرية طبقاً لبرنامج زمني محدد، عكس مدى عمق علاقات التعاون التي تربط البحريتين المصرية والألمانية، وجهود القيادة السياسية ودعمها الجاد والقوى لدفع العلاقات بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات، حيث تم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على هذه الغواصات فى توقيتات قياسية، وفقاً لبرنامج متزامن بكل من مصر وألمانيا للإلمام بأحدث ما وصل إليه العالم من تكنولوجيا الغواصات، بذل خلالها رجال القوات البحرية الجهد والعرق في العمل والتدريب، ليكونوا جديرين بالثقة التي أولاها الشعب المصري لهم، وتنفيذ كافة المهام التي تسندها القيادة العامة للقوات المسلحة لهم بكل كفاءة واقتدار.

ونقل الفريق أحمد خالد حسن قائد القوات البحرية خلال الكلمة التى ألقاها تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى كل من تقدم بالدعم والمساهمة فى إتمام تلك الصفقة وكللها بالنجاح، وعلى الدعم المستمر لبرنامج الغواصات المصرى والذى توج برفع العلم المصري علي آخر غواصة S- 44 من طراز (209 /1400).

القوات البحرية المصرية تامر الرفاعي شركة تيسين كروب مدينة كييل

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