​"1003 فعاليات".. ننشر برنامج "الثقافة" للاحتفال بنصر أكتوبر

(مصراوي):

تنظم وزارة الثقافة 1003 فعالية فنية وفكرية في القاهرة والمحافظات بمختلف المواقع الثقافية احتفالًا بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، ولأول مرة على قناة الوزارة باليوتيوب، والمنصات الإلكترونية التابعة للقطاعات على شبكة الإنترنت.

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن انتصارات أكتوبر تمثل ذكرى خالدة تشهد على حماسة المصريين وعبقريتهم في التصدي للتحديات.

وأشارت إلى أنها جسدت أسمى معاني الوحدة الوطنية والتي تجلت في التفاف الشعب حول قواته المسلحة لتحقيق ما كان يظنه الآخرون مستحيل.

وأضافت: "وزارة الثقافة تعمل على إحياء هذه الذكرى وإبراز أثرها على المجتمع خاصة النشء والشباب من خلال كافة الوسائل والفنون الإبداعية، لخلق أجيال جديدة أكثر وعيًا بقضايا الوطن التي يجب اجتيازها لتحقيق تنمية وطنية مستدامة".

وفيما يلي نستعرض أبرز الاحتفالات لمختلف القطاعات:

- المجلس الأعلى للثقافة

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، أمسية فكرية بعنوان التأثيرات الثقافية لانتصارات أكتوبر المجيد يشارك خلالها الدكتور أحمد نوار ويتحدث عن أكتوبر والفنون التشكيلية، الروائي السيد نجم الذي يناقش أكتوبر والأدب، الإعلامي حمدى الكنيسي يتحدث عن أكتوبر والإعلام، الدكتور خالد أبو الليل يتحدث عن أكتوبر والتراث الشعبي، الدكتور جمال شقرا يناقش أكتوبر وإعادة كتابة التاريخ والكاتب المسرحي محمد عبد الحافظ يتحدث عن ثقافة النصر وتأثيرها في النشء.

كما ينظم المجلس أمسية فكرية بقصر ثقافة بورسعيد تتضمن ندوة بعنوان "حرب أكتوبر في الوجدان الشعبي" وأخرى بعنوان نماذج وبطولات عن حرب أكتوبر والعدوان الثلاثي إلى جانب معرض لفن الخط العربى للفنان خضير البورسعيدي.

أما المركز القومي لثقافة الطفل، فينظم عدد من الفعاليات بالحديقة الثقافية للاطفال بالسيدة زينب وتبدأ يوم 5 أكتوبر حيث تذاع أغاني النصر حول وأمام الحديقة مع وضع شاشة تعرض صور من أكتوبر وبيانات العبور، وفي يوم 6 أكتوبر يبدأ الحفل بموكب للأطفال حول الحديقة يحملون صور لأبطال حرب أكتوبر، وصور وأعلام خاصة بكل أسلحة الجيش المختلفة، وعلى مسرح الحديقة تعرض مسرحية "الأراجوز الكسلان" من إنتاج المركز إلى جانب فقرة فنون شعبية، فقرة لفريق الحديقة لذوي القدرات الخاصة، عرض كورال لفريق كورال الحديقة "سلام" للأغاني الوطنية، فقرة الأراجوز، ورش فنون تشكيلية، وورش عرائس، لقاء مع الأدباء المقاتلين (الدكتور سيد نجم واحمد سويلم) ويديرها عبده الزراع، وعرض تنورة للطفلة "تقى" من فريق الحديقة لذوي القدرات.

هذا إلى جانب برامج قناة المركز على اليوتيوب والتى تعرض حلقات حكي لسلسلة نصر أكتوبر للكاتب حازم هاشم، برنامج "موكب الشهداء" لقاء مع بعض الشهداء، ورش فنية في برنامج "ورشتنا من بيتنا" للأطفال وعمل دبابات وطائرات ورقية، إبداعات الصغار وهي عبارة عن فيديوهات يقدمها الأطفال عن نصر أكتوبر وعرض فيديو لأغنية "مصر تستحق" من إنتاج المركز .



- الهيئة العامة لقصور الثقافة

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، احتفالية بمناسبة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر تحييها فرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب على مسرح قصر ثقافة الجيزة، كما تنظم عددا ضخما من الفعاليات الفنية والإبداعية لفرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية التابعة لها بالقاهرة والمحافظات إضافة إلى تنظيم عدد من الأمسيات والندوات الأدبية واحتفاليات اليوم الواحد التي تتناول انتصار أكتوبر إلى جانب إقامة مجموعة من ورش الفنون التشكيلية والمعارض الفنية للكبار والصغار التي تستلهم الحدث العظيم كما تبث عدد من الفعاليات على منصات المواقع الثقافية على وسائل التواصل الاجتماعي وقناة الهيئة على اليوتيوب.

- دار الأوبرا المصرية

تنظم دار الأوبرا المصرية احتفالية فنية لنجوم المستقبل من طلاب مركز تنمية المواهب فى الثامنة مساء الثلاثاء 6 أكتوبر على مسرح النافورة وتتضمن باقة مختارة من الأعمال الغنائية الحماسية التى شكلت جانبا من الوجدان الوطنى لشعب مصر والأمة العربية.

كما يبث على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب إحدى حلقات صالون الأوبرا الثقافى الذى استضاف المشير عبد الغنى الجمسى حيث يروى الكثير من ذكريات وأسرار حرب اكتوبر بحضور نخبة من المبدعين الذين استلهموا النصر العظيم منهم الموسيقار الكبير عمر خيرت والفنان الكبير محمود ياسين.

- صندوق التنمية الثقافية

يقدم صندوق التنمية الثقافية، برنامجاً متميزاً للإحتفال بهذه المناسبة على مدار الشهر يتضمن العديد من الأمسيات الفنية والثقافية المتنوعة، حيث يستضيف قصر الأمير طاز عرضاً مسرحياً بعنوان "حدث في مثل هذا اليوم" لفريق المسرح بالمركز، وذلك في السابعة مساء أيام 5-6-7-12-13 أكتوبر ، كما يقيم بيت الغناء العربي "بقصر الأمير بشتاك" حفل شباب الغناء العربي "وطنيات" بمشاركة الأصوات الذهبية، وذلك في السابعة مساء 8 أكتوبر.

كما يُقام بمركز إبداع الطفل "بيت العيني" حفلاً غنائياً لفريق كورال أطفال المركز، وذلك في الواحدة ظهر 8 أكتوبر، وينظم مركز طلعت حرب الثقافي ورشة لعمل جدارية بعنوان (أكتوبر حضارة وبناء) فى الثالثة مساء 10 أكتوبر، يعقبها حفلاً موسيقياً لكورال المركز في السادسة مساءً، ويعقد لقاءً ثقافياً بعنوان "تحديات الأمن القومي المصري في العصر الحديث" يحاضر فيه نخبة من أبطال وقادة حرب أكتوبر هم(لواء أركان حرب ناجي عبد العزيز محمد شهود- لواء أركان حرب عاصم شوك- لواء محمد بيومي) في الخامسة مساء 11 أكتوبر، يليه في ذات اليوم عرضاً مسرحياً بعنوان (عودة شهيد) لفرقة شباب "كولنكا" فى السابعة مساءً.

كما يقيم مركز إبداع الحرية بالإسكندرية إحتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بحضور أبطال أكتوبر وبمشاركة مجموعة من الفنانين والعازفين في السادسة والنصف مساء 11 أكتوبر، وينظم مركز طلعت حرب الثقافي رحلة تعليمية ثقافية وترفيهية إلى بانوراما حرب أكتوبر لمجموعة من الأطفال وذلك في العاشرة صباح 12 أكتوبر، يعقبه لقاء مع الإعلامية "هالة الشاروني" يتضمن حواديت وحكي وعرض فيلم للأطفال عن أكتوبر في الواحدة ظهراً، ثم حفلاً موسيقياً لفريق السمسمية في السادسة مساءً.

- قطاع الإنتاج الثقافي

ينظم قطاع الإنتاج الثقافي، احتفاله السنوي بذكرى حرب أكتوبر المجيد على مسرح ساحة الهناجر ويتضمن تكريم كوكبة من أبطالها المحاربين وعددًا من الفنانين الذين قدموا أعمالا عن النصر إلى جانب حفل فني بالإضافة إلى معرض باسم نصر اكتوبر في ذاكرة الكاريكاتير المصري ويفتتح الأحد 4 أكتوبر.

- المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية

ينظم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، حفلا فنيا تحييه الفرقة الموسيقيةالتابعة للمركز بقيادة المايسترو تامر غنيم وتشدو بمجموعة من الأغاني الوطنية إلى جانب تكريم عدد قيادات القوات المسلحة الذين شاركوا في النصر .

- البيت الفني للمسرح

يعرض البيت الفني للمسرح، مسرحية "عبور وإنتصار" بدء من 6 أكتوبر ولمدة 10 أيام على المسرح القومي للطفل "المترو بول" بالعتبة.

- البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية

ينظم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، عدداً من الفعاليات تبدأ يوم 1 أكتوبر بالعرض المسرحي سيرة حب والذي يستمر على مسرح البالون بالعجوزة حتى 17 أكتوبر، وعلى مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية تقدم ملحمة أكتوبر والتى تتضمن عدد من الأغاني الوطنية التى يتخللها مجموعة من المشاهد الدرامية عن نصر اكتوبر يوم 8 أكتوبر إضافة احتفالية بعنوان أكتوبر العظيم يوم 10 على مسرح البالون.

- المركز القومي للسينما

يقدم المركز القومى للسينما، من خلال مركز الثقافة السينمائية العديد من الأعمال الفنية التى تخلد ملحمة نصر أكتوبر، منها احتفالية "ذكرى نصر أكتوبر المجيد"، و عدد من الأفلام التسجيلية والندوات التى تتناول هذه المناسبة الوطنية منها الفيلم التسجيلي أبطال من مصر إخراج أحمد راشد الفيلم التسجيلي رجال خلف المقاتلين إخراج محمد قناوى، وندوة بمشاركة العميد محمد عبد القادر والمخرج والناقد فوقي فخري والكاتب سمير عبد اللطيف ويديرها الناقد السينمائي مجدي الشحري وذلك الأربعاء 7 أكتوبر.

- المركز القومي للترجمة

ينظم المركز القومي للترجمة، ندوة لمناقشة كتاب انتصار أكتوبر في الوثائق الإسرائيلية وتكريم المترجم الراحل إبراهيم البحراوي إلى جانب عرض فيلم تسجيلي لتكريم المشاركين في ترجمة كتاب انتصار أكتوبر في الوثائق الإسرائيلية بأجزائه وتنظيم معرضا لإصدارات المركز بخصم يصل إلى 50 % يوم 6 أكتوبر.



- قطاع الفنون التشكيلية

وينظم قطاع الفنون التشكيلية، باقة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية تتناول ذكرى أكتوبر، وتتضمن ورش فنية للاطفال وأمسيات شعرية وندوات بالمتاحف والمراكز الفنية التابعة له، حيث يقيم مركز محمود سعيد للمتاحف ورشة فنية بمناسبة انتصارات أكتوبر للفئة العمرية من 12: 16 سنة إشراف الفنانة مروة فتحي، وذلك العاشرة صباح يومي 4، 7 أكتوبر، ويعقد مركز ومتحف راتب صديق ورش فنية للأطفال (بمناسبة الإحتفال بانتصارات أكتوبر) في مجال الرسم والتلوين للفئة العمرية من 8: 20 سنة إشراف أعضاء النشاط بالمتحف في العاشرة صباح الأحد والخميس من كل أسبوع خلال الفترة من 4-15 أكتوبر ، كما يقيم مركز رامتان الثقافي إحتفالية أم الشهيد "ندوة وفقرات فنية"بالتعاون مع: مجلس الإعلاميين الدوليين وتستضيف اللواء كمال عامر، الفنان ياسر علي ماهر يوم 5 أكتوبر.



كما يقدم مركز محمود سعيد للمتاحف العديد من الفعاليات الفنية تبدأ ندوة بعنوان (النصر المبين) ويحاضر فيها اللواء أ. ح مدحت عاصم من أبطال أكتوبر، يعقبها الأوبريت الغنائي (إنتي الباقية يامصر) لفريق الفن وكورال مركز محمود سعيد للمتاحف بقيادة كل من مجدى الخطيب وهادي عبد العزيز، وذلك فى الخامسة مساء 6 أكتوبر.



كما تستضيف قاعة سينما الحضارة (2) أمسية شعرية بمناسبة انتصارات أكتوبر وتستضيف الشعراء هبه الشرقاوي، أحمد رضوان، محمد أبو العزايم، عصام بدر في الخامسة والنصف مساء 8 أكتوبر، ويقيم مركز رامتان الثقافي ورشة عن انتصارات أكتوبر للأطفال بالتعاون مع: مجلس الإعلاميين الدوليين ويشرف عليها أسرة النشاط الثقافي بالمركز في 12 أكتوبر، وتستضيف الإدارة العامة للتنشيط الثقافي وإدارة البرامج ورشة فنية (نصر أكتوبر)للفئة العمرية من 13: 18 سنة بالتعاون مع مركز رعاية الموهوبين إشراف أمنية صبري في العاشرة صباح 13 أكتوبر، كما تقيم الإدارة العامة للتنشيط الثقافي إدارة التربية المتحفية، ورشة فنية (نصر أكتوبر) للفئة العمريةمن 13: 18 سنة بالتعاون مع إدارة الدقي التعليمية إشراف أسرة النشاط يوم 19 أكتوبر.

كما يستضيف متحف زكريا الخناني، ورشة فنية للأطفال بمناسبة انتصارات أكتوبر صناعة الخزف وعمل مجسمات وبانوراما أكتوبر إشراف أسرة النشاط الثقافي بالمتحف، وذلك العاشرة صباح الأحد والأربعاء من كل أسبوع خلال شهر أكتوبر.

-- أكاديمية الفنون

تنظم أكاديمية الفنون، حفلاً فنياً يعكس مدى قيمة حرب أكتوبر لدى المصريين، وأهميتها في الوجدان المصري، وذلك على مسرح سيد درويش في الأول من أكتوبر.

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