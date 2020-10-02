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الزراعة: ارتفاع ملحوظ في صادرات 3 محاصيل.. وسوق جديد لمصر قريبًا

10:09 م الجمعة 02 أكتوبر 2020
الزراعة: ارتفاع ملحوظ في صادرات 3 محاصيل.. وسوق جديد لمصر قريبًا

الدكتور أحمد العطار

كتب- أحمد مسعد:


قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الصادرات الزراعية شهدت طفرة خلال الفترة الماضية بفارق من 20% إلى 30% لما يقرب من 5 محاصيل زراعية، مشيرًا إلى أن إجمالي الصادرات بلغ 4 ملايين و321 ألف طن.

وأضاف العطار، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن الصادرات الزراعية ارتفعت محاصيل المانجو والجوافة والعنب، حيث زادت صادرات العنب وبلغت 138 ألف طن، والجوافة 5105 أطنان، والمانجو 22 ألف و198، لافتًا إلى استمرار الموسم التصديري وافتتاح سوق جديد منتصف أكتوبر الجاري.

وتابع: "هناك إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات"، مضيفًا: "أن موسم صادرات الخضر والفاكهة يشهد زيادة ملحوظة في الصادرات، وسط إجراءات مشددًا على جميع صادرات الزراعية الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية".

وأشار العطار، إلى أن مشروع تكويد المزارع ولقاء المزارعين يأتي ضمن خطة الوزارة لتحسين جودة المنتج التوسع في عمليات التصدير، مضيفًا أن محصول الرومان يعد من المحاصيل الاستراتيجية والفاكهة الرئيسية التي تعود بالنفع على المزارعين والاقتصاد المصري.

والجدير بالذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تشهد تطورًا ملحوظًا في منظومة الحجر الزراعي، حيث أصبحت مصر واحدة من الدول غير المحظورة وتصدر لـ112 دولة حول العالم.​

أحمد العطار الحجر الزراعي وزارة الزراعة

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