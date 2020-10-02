الأنبا إرميا يعلق على إصابة ترامب وزوجته بفيروس كورونا

(مصراوي):

أعرب الأنبا أرميا، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، عن أمنيته بالشفاء العاجل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال المركز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وقناة مي سات بمصر وأمريكا برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا وجميع المديرين والعاملين يتمنون الشفاء العاجل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة قرينته بعد إعلان إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، طالبين من الله أن يحفظ العالم من كل شر ومرض ووباء".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا المستجد، بعد خضوعهما لفحوص أعطت نتيجة إيجابية، وأنهما سيخضعان للحجر الصحي.

وكتب على تويتر: "ثبتت هذا المساء إصابتي والسيدة الأولى بكوفيد-19 وسنبدأ فترة الحجر الصحي على الفور. سوف نتجاوز هذا معا!".​