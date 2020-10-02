أكثر الكلمات إنتشاراً

إصابة ترامب بكورونا التصالح في مخالفات البناء أمير الكويت الانتخابات الأمريكية العام الدراسي الجديد فتاة فيرمونت سد النهضة أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك

الأنبا إرميا يعلق على إصابة ترامب وزوجته بفيروس كورونا

10:02 م الجمعة 02 أكتوبر 2020
الأنبا إرميا يعلق على إصابة ترامب وزوجته بفيروس كورونا

الأنبا إرميا

(مصراوي):

أعرب الأنبا أرميا، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، عن أمنيته بالشفاء العاجل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال المركز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وقناة مي سات بمصر وأمريكا برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا وجميع المديرين والعاملين يتمنون الشفاء العاجل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة قرينته بعد إعلان إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، طالبين من الله أن يحفظ العالم من كل شر ومرض ووباء".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا المستجد، بعد خضوعهما لفحوص أعطت نتيجة إيجابية، وأنهما سيخضعان للحجر الصحي.

وكتب على تويتر: "ثبتت هذا المساء إصابتي والسيدة الأولى بكوفيد-19 وسنبدأ فترة الحجر الصحي على الفور. سوف نتجاوز هذا معا!".​

5bdea275-cbc0-47a4-b7a6-4e298f604e62

الأنبا أرميا المركز الثقافي القبطي دونالد ترامب فيروس كورونا كوفيد 19

الخبر التالى:

الزراعة: ارتفاع ملحوظ في صادرات 3 محاصيل.. وسوق جديد لمصر قريبًا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 103198

    عدد المصابين

  • 96494

    عدد المتعافين

  • 5930

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 34114758

    عدد المصابين

  • 23697670

    عدد المتعافين

  • 1016406

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصادر: ترامب سينقل إلى مستشفى عسكري بعد إصابته بكورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا