تعديل الارتفاعات ووقف كلي.. ننشر مسودة اشتراطات البناء الجديدة في القاهرة "38 حيًا"

كتب- محمد نصار:

انتهى قسم التخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة عين شمس، من مسودة الاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة القاهرة والتي تشمل 38 حيًا في المناطق الأربع (شمالية – جنوبية – شرقية – غربية).



وحصل (مصراوي) على مسودة مشروع الاشتراطات البنائية الجديدة في العاصمة، والتي تتضمن تعديلات على عرض الشوارع وارتفاعات المباني ومساحة البناء من إجمالي قطعة الأرض، فضلًا عن وقف البناء في عدد من الأحياء.



وقال الدكتور قال الدكتور محمد عبدالباقي إبراهيم، رئيس مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إن المسودة تتضمن حقوق الارتفاق والمساحة البنائية لكافة المباني.



وأضاف عبدالباقي لـ"مصراوي"، أنه سيتم ترك مسافات بين المباني وبعضها، لافتا إلى أنه بالنسبة للمباني التي تنشأ حديثا سيكون تطبيق ذلك سهلا، ولكن الصعوبة تكمن في تطبيقه على العقارات القائمة بالفعل، وسيتم تطبيقه من خلال عمليات إعادة البناء.



وأوضح مصدر بوزارة التنمية المحلية، لمصراوي، أن هذه المسودة لم يتم اعتمادها بشكل نهائي ولذلك هي أولية ويجري مناقشتها في الهيئة العامة للتخطيط العمراني وذلك لإقرار ما تراه مناسبا من تعديلات عليها قبل إقرارها بشكل نهائي.