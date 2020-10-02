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إصابة رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر بفيروس كورونا

08:57 م الجمعة 02 أكتوبر 2020
إصابة رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر بفيروس كورونا

القس أندريه زكي

(مصراوي):

أعلنت الطائفة الإنجيلية في مصر، اليوم الجمعة، إصابة القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بفيروس كورونا.

وقالت الكنيسة: "نصلي من أجل شفاء الدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، من فيروس كورونا المستجد، حيث أثبتت التحاليل الطبية اليوم إيجابية الإصابة بالفيروس، وهو الآن قيد العزل المنزلي".

وأضاف: "نطلب من الله الشفاء والسلامة له ولأسرته ولكل مصابي فيروس كورونا بمصر، والعالم أجمع".

أندرية زكي فيروس كورونا الطائفة الإنجيلية

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