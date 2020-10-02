المطاعم والتكييفات والطوب الأحمر.. 3 مطالب لنجيب ساويرس في "خواطر الجمعة"

(مصراوي):

طالب رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، في 3 تغريدات عبر حسابه الخاص بـ"تويتر"، بفتح المطاعم طوال اليوم، وقطع المياه والكهرباء عن العمارات التي ما زالت واجهاتها بالطوب الأحمر.

وتحت عنوان "خواطر يوم الجمعة"، غرد ساويرس قائلًا: "ممكن نفتح المطاعم والأماكن خلاص بقى.. ولا الكورونا بتعدي بس لحد الساعة 12؟".

‏وقال في التدوينة الثانية: "لازم يطلع قرار بمنع أجهزة التكييف الـwindow type من واجهات العمارات.. مشوهة المباني القديمه كلها؟".

أما التغريدة الثالثة جاءت كالتالي: "هل ممكن قرار بمنع توصيل المياه والكهرباء للعمارات اللي مش مبيضة الواجهات وسايبينها على الطوب الأحمر، منظر غير مقبول وعندنا بس؟!".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، طالب في يناير 2019، بتوحيد لون دهان واجهات العقارات، حتى يليق بالشكل الحضاري لمصر.

وفي السياق ذاته وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المحافظين، بوضع خطة تنفيذية تتضمن جدولًا زمنيًّا في ما يخص موقف طلاء واجهات وجوانب المباني، وقيام أصحاب المباني بالانتهاء من طلاء الواجهات الأربع لها، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، على أن يتم اتخاذ إجراءات القطع الفوري للمرافق من كهرباء ومياه عن المباني التي لا ينتهي أصحابها من طلاء واجهاتها، عقب انتهاء المهلة المقررة.