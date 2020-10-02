الزراعة: متابعة لحقول البطاطس حتى التصدير.. وإطلاق خدمتي "أسس وتابع مزرعتك"

كتب- أحمد مسعد:

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، تقريرًا من الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، بأهم إنجازات المشروع خلال الفترة من أول يوليو 2020 حتى 30 سبتمبر 2020.

وتضمن التقرير فحص 185 ألف طن تقاوي بطاطس الكسر المحلي (الثلاجات) بمعامل المشروع، وتأسيس 12 ألف فدان لإدراجهم ضمن المناطق الخالية لموسم 2020/2021 لتصبح إجمالي مساحة المناطق الخالية 605 آلاف فدان حتى تاريخه وعمل صيانة لمساحة 5 آلاف فدان، عن طريق سحب عينات (تربة – مياه- حشائش).

بالإضافة إلى تعديل الرسم الكروكي لخرائط المناطق الخالية إلى خرائط صور فضائية عن طريق الأقمار الصناعية، وأيضًا

إنشاء قاعدة بيانات جغرافية لجميع الثلاجات المخزن بها تقاوي البطاطس (كسر المحلي) على مستوى الجمهورية لزراعات العروة الشتوية (العروة الرئيسية للتصدير) ويعد هذا التطبيق هو الأول من نوعه على مستوى جمهورية مصر العربية.

كما تم إعداد تطبيق خاصية التتبع بداية من مرحلة الزراعة إلى مرحلة التصدير، وهو التطبيق الأول من نوعه على مستوى الجمهورية.

وأضافت أن تقرير إنجازات مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس خلال 3 أشهر تضمن أيضًا إنشاء بوابة خدمات لمنتجي ومصدري البطاطس، تشمل خدمات "أسس مزرعتك" حيث يتم رسم المزارع المراد تأسيسها بما تحتويه من أجهزة وحوش، وإضافتها إلى قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية وخدمة "تابع مزرعتك" حيث يتم عمل بعض تحليلات الاستشعار من البعد باستخدام صور الأقمار الصناعية (تحليل ملوحة التربة – المحتوى المائي للتربة والنبات – معرفة صحة النبات – متابعة مراحل النمو– مؤشر الإنتاجية والمساحة المحصودة يوميا) على مدار الموسم الزراعي بداية من مرحلة ما قبل الزراعة وحتى الحصاد.