حدث في 8 ساعات| توافد المواطنين للاحتفال بأكتوبر.. واشتراطات منحة الـ500 جنيه
كتب- أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، توافد الكثير من المواطنين للاحتفال بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر، أمام النصب التذكاري بمدينة نصر، وأعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنها بدأت في تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالاستمرار في صرف منحة الـ500 جنيه حتى نهاية العام.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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