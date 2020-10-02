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حدث في 8 ساعات| توافد المواطنين للاحتفال بأكتوبر.. واشتراطات منحة الـ500 جنيه

06:51 م الجمعة 02 أكتوبر 2020
حدث في 8 ساعات| توافد المواطنين للاحتفال بأكتوبر.. واشتراطات منحة الـ500 جنيه

حدث في 8 ساعات

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، توافد الكثير من المواطنين للاحتفال بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر، أمام النصب التذكاري بمدينة نصر، وأعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنها بدأت في تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالاستمرار في صرف منحة الـ500 جنيه حتى نهاية العام.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

خالد عبدالعال سوق مصر الحديقة الدولية محمد مختار جمعة ذكري حرب أكتوبر أمطار الطقس قناة السويس السيسي هالة السعيد قطع المياه الشيشة فيروس كورونا

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