إحباط محاولتي تهريب أقراص مخدرة وسماعات "كول سنتر" في المطار (صور)

إحباط محاولتي تهريب أقراص مخدرة وسماعات "كول سنتر" في المطار (صور)
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كتب- محمد عبيد:
أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، محاولتي تهريب عدد من الأقراص المخدرة، وكمية من سماعات "كول سنتر" مع راكبين الاول قادم من دبي والثاني من نيويورك، واتخذت الإجراءات القانونية مع الراكبين.
وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من نيويورك، اشتبه بلال حسن مأمور الجمارك في راكب مصري، وبالعرض على رضا أبو العزم وعبدالعال عليش نائبي مدير الإدارة، كلفا لجنة من لتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود 340 سماعة كول سنتر داخل حقائبه.
وفي المحاولة الثانية، وبناءا على مذكرة اشتباه مقدمة من إدارة البحث الجنائي في مطار القاهرة، بورود معلومات مفادها محاولة أحد الركاب المصريين القادمين على طائرة مصر للطيران القادمة من دبي تهريب أصناف ممنوعة، تبين وجود 153 شريطًا بإجمالي 1528 قرص "ترامال 50" و100 مجم داخل حقائبه.
واتخذت الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط، بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمار .
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