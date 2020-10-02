إحباط محاولتي تهريب أقراص مخدرة وسماعات "كول سنتر" في المطار (صور)

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، محاولتي تهريب عدد من الأقراص المخدرة، وكمية من سماعات "كول سنتر" مع راكبين الاول قادم من دبي والثاني من نيويورك، واتخذت الإجراءات القانونية مع الراكبين.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من نيويورك، اشتبه بلال حسن مأمور الجمارك في راكب مصري، وبالعرض على رضا أبو العزم وعبدالعال عليش نائبي مدير الإدارة، كلفا لجنة من لتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود 340 سماعة كول سنتر داخل حقائبه.

وفي المحاولة الثانية، وبناءا على مذكرة اشتباه مقدمة من إدارة البحث الجنائي في مطار القاهرة، بورود معلومات مفادها محاولة أحد الركاب المصريين القادمين على طائرة مصر للطيران القادمة من دبي تهريب أصناف ممنوعة، تبين وجود 153 شريطًا بإجمالي 1528 قرص "ترامال 50" و100 مجم داخل حقائبه.

واتخذت الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط، بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمار .