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بعد استئناف الحركة.. وصول أولى رحلات شركتي "التركية والسويسرية" لمطار شرم الشيخ - صور

04:32 م الجمعة 02 أكتوبر 2020
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كتب - محمد عبيد:

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى صباح اليوم الجمعة، أولى رحلات شركة الخطوط الجوية التركية Turkish Airlines، عقب استئناف الحركة الجوية إلى مطار شرم الشيخ بعد جائحة فيروس كورونا المستجد قادمة من تركيا وعلى متنها ١٢٥راكبا، ومن المقرر أن تسير الشركة ٣ رحلات أسبوعيا من تركيا إلي شرم الشيخ .

واستقبل مطار شرم الشيخ أولى رحلات شركة Edelweiss Air السويسرية قادمة من زيورخ وعلى متنها ١٥١ راكبا، ومن المقرر أن تسير الشركة رحلة واحدة أسبوعيا بعد توقف رحلاتها لشرم الشيخ منذ عام ٢٠١٦ .

وقالت مصادر بالطيران المدني تم استقبال الطائرتين بتقليد رش المياه، واستقبال الركاب بالورود وكان في استقبالهم الطيار حسين السعيد نائب مدير مطار شرم الشيخ الدولي، وقام فريق العلاقات العامة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الوصول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي حفاظاً على سلامة المسافرين والعاملين.

الخطوط الجوية السويسرية الخطوط التركية مطار شرم الشيخ

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