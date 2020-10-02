أكثر الكلمات إنتشاراً

إصابة ترامب بكورونا التصالح في مخالفات البناء أمير الكويت الانتخابات الأمريكية العام الدراسي الجديد فتاة فيرمونت سد النهضة أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك

محافظ القاهرة: مد إقامة "سوق مصر" لـ "الثلاثاء"

04:05 م الجمعة 02 أكتوبر 2020
محافظ القاهرة: مد إقامة "سوق مصر" لـ "الثلاثاء"

اللواء خالد عبدالعال

كتب- محمد نصار:

قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مد إقامة معرض سوق مصر بالحديقة الدولية حتى يوم الثلاثاء المقبل نظرا للإقبال الشديد عليه.

وكان محافظ القاهرة افتتح ظهر اليوم معرض سوق مصر بحضور إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة بمشاركة ٣٠٠ عارض من أصحاب الصناعات الصغيرة لتقديم المنتجات اللازمة للأسر بأسعار اقتصادية وتخفيضات تتجاوز ٥٠% .

خالد عبدالعال محافظ القاهرة سوق مصر

الخبر التالى:

خطيب الجامع الأزهر: علينا استلهام ذكرى أكتوبر في التعمير والبناء لنهضة مصر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 103198

    عدد المصابين

  • 96494

    عدد المتعافين

  • 5930

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 34114758

    عدد المصابين

  • 23697670

    عدد المتعافين

  • 1016406

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:في المقابلة الأولى.. الخطيب يعد موسيماني بجعل مهمته أسهل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا