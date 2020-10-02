محافظ القاهرة: مد إقامة "سوق مصر" لـ "الثلاثاء"
كتب- محمد نصار:
قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مد إقامة معرض سوق مصر بالحديقة الدولية حتى يوم الثلاثاء المقبل نظرا للإقبال الشديد عليه.
وكان محافظ القاهرة افتتح ظهر اليوم معرض سوق مصر بحضور إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة بمشاركة ٣٠٠ عارض من أصحاب الصناعات الصغيرة لتقديم المنتجات اللازمة للأسر بأسعار اقتصادية وتخفيضات تتجاوز ٥٠% .
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