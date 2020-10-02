بالخرائط.. مركز التنبؤ بالفيضان يوضح أماكن سقوط الأمطار
بالخرائط.. مركز التنبؤ بالفيضان يوضح أماكن سقوط الأمطار
كتب - أحمد مسعد:
نشر المركز التنبؤ التابع لوزارة الموارد المائية والري، نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار خلال الفترة من ٢ أكتوبر وحتى ٤ أكتوبر ٢٠٢٠.
وجاءت النماذج كالتالي:
اليوم ٢ أكتوبر:
احتمال سقوط أمطار خفيفة على أقصى جنوب الصعيد.
يومى ٣ ، ٤ أكتوبر:
من المتوقع عدم سقوط أمطار.
وجاءت الخرائط كالتالي:
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
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96494
عدد المتعافين
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5930
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
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34114758
عدد المصابين
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عدد الوفيات
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