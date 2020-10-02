بالخرائط.. مركز التنبؤ بالفيضان يوضح أماكن سقوط الأمطار

كتب - أحمد مسعد:

نشر المركز التنبؤ التابع لوزارة الموارد المائية والري، نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار خلال الفترة من ٢ أكتوبر وحتى ٤ أكتوبر ٢٠٢٠.

وجاءت النماذج كالتالي:

اليوم ٢ أكتوبر:

احتمال سقوط أمطار خفيفة على أقصى جنوب الصعيد.

يومى ٣ ، ٤ أكتوبر:

من المتوقع عدم سقوط أمطار.

وجاءت الخرائط كالتالي: