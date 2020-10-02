بدء توافد المواطنين على النصب التذكاري بمدينة نصر للاحتفال بانتصارات أكتوبر - صور

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كتب - محمود مصطفى:

تصوير: هاني رجب

شهد النصب التذكاري بمدينة نصر، ظهر اليوم، توافد الكثير من المواطنين للاحتفال بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر.

ورفع المواطنين الأعلام المصرية، وتم وضع صور للرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل بدء الاحتفالية مساء اليوم الجمعة.

دعا عدد من الأحزاب السياسية، المواطنين، للنزول إلى الميادين الرئيسية وأمام المنصة بمدينة نصر، للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، اليوم الجمعة.

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