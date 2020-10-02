عودة الشيشة وغرامة على أمتعة ركاب القطارات.. الحكومة ترد على 13 شائعة

كتب - أسامة علي:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عدم صحة شائعات تداولتها مواقع إلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أبرزها فرض رسوم على الأمتعة الشخصية للركاب بالسكك الحديدية، عودة تقديم الشيشة بالمقاهي، تقنين أوضاع أراض بالعاصمة الإدارية بعد الاستيلاء عليها بوضع اليد، فرض رسوم على امتحانات الإعدادية والثانوية العام المقبل

ويستعرض "مصراوي" رد مجلس الوزراء على 13 شائعة هذا الأسبوع كما يلي:

فرض رسوم على الأمتعة الشخصية للركاب بالسكك الحديدية

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن فرض رسوم على الأمتعة الشخصية للركاب بالسكك الحديدية، لا أساس له من الصحة.

وقالت وزارة النقل، أنه لا صحة لفرض أي رسوم على المتعلقات الخاصة والشخصية للركاب، مُوضحةً أن المتعلقات الخاصة والشخصية التي يحملها الراكب مُعفاة تماماً من أي رسوم مالية، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء هذه الشائعات التي تستهدف إثارة غضب مرتادي هذا المرفق الحيوي.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة توضح حقيقة فرض رسوم على الأمتعة الشخصية للركاب بالسكك الحديدية

فرض رسوم على امتحانات الإعدادية والثانوية العام المقبل

أكد المجلس الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن فرض رسوم على دخول امتحانات السنوات النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية خلال العام الدراسي الجديد، لا أساس له من الصحة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، أنه لا صحة لفرض أي رسوم على دخول امتحانات السنوات النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية خلال العام الدراسي الجديد.

وأضافت الوزارة، أن عملية أداء الامتحانات تتم بشكل مجاني دون فرض أي رسوم على الطلاب بكافة المراحل التعليمية، سواء كان الامتحان ورقياً أو إلكترونياً، وذلك حرصاً من الدولة على إتاحة فرص التعليم المجاني لكافة الطلاب باعتباره حقاً يكفله لهم الدستور والقانون.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة توضح حقيقة فرض رسوم على امتحانات الإعدادية والثانوية العام المقبل

حول عودة تقديم "الشيشة" بالمقاهي والكافيهات

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول إصدار قرار بعودة تقديم "الشيشة" في المقاهي والكافيهات، لا أساس له من الصحة.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الجمعة، أنه لا صحة لإصدار قرار بعودة تقديم "الشيشة" في المقاهي والكافيهات، مُشددًا على استمرار العمل بقرار رئيس الوزراء المتعلق بحظر تقديم "الشيشة" في المقاهي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس ‫كورونا، باعتبارها مصدرًا لنقل العدوى.

وأشار إلى استمرار شن الحملات الرقابية على المقاهي والكافيهات، للتأكد من التزام القائمين عليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تحسم الجدل حول عودة تقديم "الشيشة" بالمقاهي والكافيهات

إجبار المدارس الحكومية أولياء الأمور على دفع تبرعات لصندوق "تحيا مصر"

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إجبار المدارس الحكومية أولياء الأمور على دفع تبرعات لصندوق "تحيا مصر"، لا أساس له من الصحة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لإجبار أولياء الأمور على دفع تبرعات لصالح صندوق "تحيا مصر" أو أي جهة أخرى، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات أو توجيهات للمدارس بهذا الشأن.

وأضافت الوزارة، أن التزام المدارس بالتعليمات الصادرة عن الوزارة بمنع وحظر قبول أي تبرعات سواء كانت عينية أو مالية من أولياء الأمور أو الطلاب نهائياً، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المدارس المخالفة لتلك الضوابط والتعليمات.

لمزيد من التفاصيل: التعليم تنفي إجبار المدارس الحكومية أولياء الأمور على دفع تبرعات لصندوق "تحيا مصر"

إلغاء الإعفاءات المُقررة على الفئات المستثناة من الرسوم الدراسية

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إلغاء الإعفاءات المُقررة على طلاب الفئات المستثناة من الرسوم المدرسية، لا أساس له من الصحة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لإلغاء الإعفاءات المُقررة على طلاب الفئات المستثناة من الرسوم المدرسية، مُوضحةً التزام كافة المدارس بالقرار الوزاري رقم 45 لسنة 2020، بشأن ضوابط الإعفاءات المُقررة للطلاب، وأن أحكام القرار تسري على جميع المدارس سواء كانت رسمية أو خاصة وكذلك المدارس المصرية اليابانية ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وأي نوعية أخرى مستجدة من المدارس التي يصدر قرار بإنشائها أو تحصل على ترخيص من الوزارة.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تكشف حقيقة إلغاء الإعفاءات المُقررة على الفئات المستثناة من الرسوم الدراسية

إلغاء قرار تنظيم مجموعات التقوية بالمدارس

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إلغاء قرار تنظيم مجموعات التقوية بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد، لا أساس له من الصحة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لإلغاء تفعيل قرار تنظيم مجموعات التقوية بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد، مُوضحةً استمرار سريان القرار الخاص بتنظيم مجموعات تقوية اختيارية للطلاب دون إلغاء، على أن يتم تفعيلها بالمدارس مع بدء العام الدراسي الجديد، وذلك عقب توقفها خلال العام السابق بسبب أزمة كورونا، مُشددةً على أن تلك المجموعات تستند على ركائز تربوية كبديل مقنن لمراكز الدروس الخصوصية، وذلك حرصاً على الارتقاء بجودة العملية التعليمية.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة توضح حقيقة إلغاء قرار تنظيم مجموعات التقوية بالمدارس

تقنين أوضاع أراض بالعاصمة الإدارية بعد الاستيلاء عليها بوضع اليد

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تزعم السماح بتقنين أوضاع أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد استيلاء عدد من المستثمرين عليها بوضع اليد، لا أساس له من الصحة.

وأكدت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه لا صحة على الإطلاق للسماح بتقنين أوضاع أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد استيلاء عدد من المستثمرين عليها بوضع اليد، مُوضحةً أن عملية بيع الأراضي للمستثمرين بالعاصمة الإدارية تتم بطريقة قانونية وموثقة وبعد التأكد من استيفاء طلبات المستثمرين لكافة الشروط المطلوبة، وتخضع لرقابة مُشددةً من قبل الجهات المعنية، مُشيرةً إلى حرص الشركة على التعامل مع الشركات الاستثمارية الموثوق بها.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تنفي تقنين أوضاع أراض بالعاصمة الإدارية بعد الاستيلاء عليها بوضع اليد

زيادة مصروفات الجامعات في العام الدراسي الجديد

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن زيادة مصروفات الجامعات الحكومية خلال العام الدراسي 2020/2021، لا أساس له من الصحة.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة مصروفات الجامعات الحكومية خلال العام الدراسي 2020/2021، وأن مصروفات الجامعات الحكومية للعام الدراسي الجديد بكافة الكليات والمعاهد، كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادة، وذلك حرصاً من الدولة على تخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور خاصة في ظل أزمة كورونا.

لمزيد من التفاصيل: كما هي.. الحكومة تكشف حقيقة زيادة مصروفات الجامعات في العام الدراسي الجديد

عجز في الأدوية بالمستشفيات

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول وجود عجز في الأدوية بالمستشفيات الحكومية، لا أساس له من الصحة.

وقالت هيئة الدواء المصرية، نفت تلك الأنباء، أنه لا صحة لوجود أي عجز في الأدوية بالمستشفيات الحكومية، مُشددةً على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل طبيعي وبمعدلات أعلى من العام السابق، وأن المخزون الاستراتيجي منها آمن ومُطمئن، مُشيرةً إلى أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها بكافة المستشفيات، وضخ أي كميات إضافية منها في حالة الاحتياج، من خلال التنسيق مع هيئة الشراء الموحد، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

لمزيد من التفاصيل: المخزون الاستراتيجي آمن.. الحكومة تنفي وجود عجز في الأدوية بالمستشفيات

تعقد في موعدها.. الحكومة تنفي صدور حكم قضائي بتأجيل انتخابات مجلس النواب

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن صدور حكم قضائي بتأجيل انتخابات مجلس النواب، لا أساس له من الصحة.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور أي أحكام قضائية بتأجيل انتخابات مجلس النواب، مُوضحةً أن الانتخابات ستعقد في موعدها طبقاً للجدول الزمني الذي أعلنت عنه الهيئة، على أن تجرى المرحلة الأولى للمصريين بالخارج من 21 إلى 23 أكتوبر، وفي الداخل من 24 إلى 25 أكتوبر الجاري، أما المرحلة الثانية ستجرى في الخارج من 4 إلى 6 نوفمبر، وفي الداخل من 7 إلى 8 نوفمبر المقبل.

لمزيد من التفاصيل:تعقد في موعدها.. الحكومة تنفي صدور حكم قضائي بتأجيل انتخابات مجلس النواب

وقف صرف منحة الإعانة للعاملين بقطاع السياحة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن وقف الحكومة صرف منحة الإعانة للعاملين بقطاع السياحة، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة القوى العاملة، نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أن لا صحة لوقف الحكومة صرف منحة الإعانة للعاملين بقطاع السياحة، مُشددةً على استمرار صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ للعمال بوزارة القوي العاملة، للعاملين بقطاع السياحة، بحد أدنى 600 جنيه، وحد أقصى 1786 جنيهاً بما يمثل 100% من الأجر الأساسي للمؤمن عليه، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم القطاع السياحي باعتباره أحد ركائز الاقتصاد القومي.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تكشف حقيقة وقف صرف منحة الإعانة للعاملين بقطاع السياحة

الحكومة توضح حقيقة غلق باب التحويل من نظام الممارسة للعدادات الكودية

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إغلاق باب التقديم للتحويل من نظام الممارسة على استهلاك الكهرباء إلى العدادات الكودية نهائياً، لا أساس له من الصحة.

وقالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا صحة لإغلاق باب التقديم للتحويل من نظام الممارسة على استهلاك الكهرباء إلى العدادات الكودية، مُوضحةً أنه تم مد مهلة تقديم طلبات التحويل إلى عدادات كودية، حتى نهاية أكتوبر 2020، بدلاً من 30 سبتمبر، لإتاحة الفرص للمواطنين للتقدم بالطلبات، وذلك نظراً للإقبال على تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية، وفي إطار الحرص على التيسير على المواطنين.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة توضح حقيقة غلق باب التحويل من نظام الممارسة للعدادات الكودية