أكثر الكلمات إنتشاراً

مناظرة ترامب وبايدن أمير الكويت التصالح في مخالفات البناء المنتصر بالله الانتخابات الأمريكية العام الدراسي الجديد فتاة فيرمونت سد النهضة أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك

تعقد في موعدها.. الحكومة تنفي صدور حكم قضائي بتأجيل انتخابات مجلس النواب

11:00 ص الجمعة 02 أكتوبر 2020
تعقد في موعدها.. الحكومة تنفي صدور حكم قضائي بتأجيل انتخابات مجلس النواب

الهيئة الوطنية للانتخابات

كتب - محمد غايات:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن صدور حكم قضائي بتأجيل انتخابات مجلس النواب، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الجمعة، أنه بالتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور أي أحكام قضائية بتأجيل انتخابات مجلس النواب، مُوضحةً أن الانتخابات ستعقد في موعدها طبقاً للجدول الزمني الذي أعلنت عنه الهيئة، على أن تجرى المرحلة الأولى للمصريين بالخارج من 21 إلى 23 أكتوبر، وفي الداخل من 24 إلى 25 أكتوبر الجاري، أما المرحلة الثانية ستجرى في الخارج من 4 إلى 6 نوفمبر، وفي الداخل من 7 إلى 8 نوفمبر المقبل.

الهيئة الوطنية للانتخابات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انتخابات مجلس النواب

الخبر التالى:

الحكومة تكشف حقيقة وقف صرف منحة الإعانة للعاملين بقطاع السياحة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 103198

    عدد المصابين

  • 96494

    عدد المتعافين

  • 5930

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 34114758

    عدد المصابين

  • 23697670

    عدد المتعافين

  • 1016406

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحكومة تحسم الجدل حول عودة تقديم "الشيشة" بالمقاهي والكافيهات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا