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المخزون الاستراتيجي آمن.. الحكومة تنفي وجود عجز في الأدوية بالمستشفيات

10:59 ص الجمعة 02 أكتوبر 2020
المخزون الاستراتيجي آمن.. الحكومة تنفي وجود عجز في الأدوية بالمستشفيات

أرشيفية

كتب - محمد غايات:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول وجود عجز في الأدوية بالمستشفيات الحكومية، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه بالتواصل مع هيئة الدواء المصرية، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي عجز في الأدوية بالمستشفيات الحكومية، مُشددةً على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل طبيعي وبمعدلات أعلى من العام السابق، وأن المخزون الاستراتيجي منها آمن ومُطمئن، مُشيرةً إلى أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها بكافة المستشفيات، وضخ أي كميات إضافية منها في حالة الاحتياج، من خلال التنسيق مع هيئة الشراء الموحد، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

وفي سياق متصل، أوضحت هيئة الدواء أنها تعمل حالياً من خلال استراتيجية استباق الأحداث والتنبؤ المبكر بنواقص الأدوية، ويتم ذلك من خلال متابعة مخزون الأدوية الهامة والحيوية كمجموعات أدوية (الأنسولين – الضغط – الرعاية - الطوارئ - السكر – الأورام - صبغات الأشعة -الشلل الرعاش - مشتقات الدم - المناعة - المحاليل الوريدية - التخدير - أدوية علاج أعراض فيروس كورونا)، بهدف تغطية احتياجات السوق المحلي، وكذلك المستشفيات الحكومية من خلال التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

وفي النهاية، ناشد المركز، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.

أدوية المستشفيات الشائعات وزارة الصحة

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