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الحكومة تحسم الجدل حول عودة تقديم "الشيشة" بالمقاهي والكافيهات

10:32 ص الجمعة 02 أكتوبر 2020
الحكومة تحسم الجدل حول عودة تقديم "الشيشة" بالمقاهي والكافيهات

شيشة- أرشيفية

كتب- محمد غايات:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول إصدار قرار بعودة تقديم "الشيشة" في المقاهي والكافيهات، لا أساس له من الصحة.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الجمعة، أنه لا صحة لإصدار قرار بعودة تقديم "الشيشة" في المقاهي والكافيهات، مُشددًا على استمرار العمل بقرار رئيس الوزراء المتعلق بحظر تقديم "الشيشة" في المقاهي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس ‫كورونا، باعتبارها مصدرًا لنقل العدوى، مشيرًا إلى استمرار شن الحملات الرقابية على المقاهي والكافيهات، للتأكد من التزام القائمين عليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي إطار حرص الدولة على التصدي لانتشار فيروس كورونا، فإن هناك حملات رقابية ودورية يتم شنها من قبل الأجهزة التنفيذية والأمنية بصفة مستمرة على المقاهي والكافيهات بمختلف مراكز ومدن المحافظات على مستوى الجمهورية، للتأكد من مدى التزامها بنسبة التشغيل، وتطبيق إجراءات التباعد وحظر تقديم الشيشة والألعاب داخل المقاهي.

وفي النهاية، ناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.

الشيشة الكافيهات‎ المقاهي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

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