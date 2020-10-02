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اليوم.. انتهاء تنسيق التحويلات "تقليل الاغتراب"

02:14 ص الجمعة 02 أكتوبر 2020
اليوم.. انتهاء تنسيق التحويلات "تقليل الاغتراب"

تنسيق

أعلن الموقع الإلكتروني للتنسيق أنه سيتم غلق باب تسجيل رغبات التحويلات "تقليل الاغتراب"، لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2020 – 20201، اليوم الجمعة، في تمام الساعة 7 مساء.

وأكد الموقع الإلكتروني للتنسيق، أن الموقع متاح عليه الآن نتائج الطلاب المتخلفين عن التنسيق في مراحله الثلاثة.

كانت وزارة التعليم العالي، أعلنت نتائج تنسيق طلاب المرحلة الثالثة، السبت الماضي وإعلان الحدود الدنيا للكليات والمعاهد الأحد الماضي عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.

تنسيق التحويلات تقليل الاغتراب طلاب المرحلة الثالثة العام الجامعي الجديد

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