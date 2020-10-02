المجلس الأعلى للثقافة يفتح باب التقدم لجوائز الدولة.. تعرف على الشروط

أعلن المجلس الأعلى للثقافة عن تفاصيل جوائز الدولة في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والقانونية للعام 2021، وتشمل جوائز الدولة (النيل، والتقديرية، والتفوق، والتشجيعية).

وفي بيان صحفي، صدر عن المجلس، أنه "إعمالاً لأحكام القانون رقم (37) لسنة 1958؛ بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري وتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب، والقوانين المعدلة له، تكون جوائز الدولة كالآتي:



أولاً: جوائز النيل للمبدعين المصريين وجائزة النيل للمبدعين العرب لعام 2021:

يدعو المجلس الأعلى للثقافة الهيئات التي لها حق الترشيح لجوائز الدولة إلى إرسال أسماء مرشحيها لجوائز النيل للمبدعين المصريين؛ والتي تمنح في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وجائزة النيل للمبدعين العرب، والتي تمنح لأحد المبدعين العرب في أيٍّ من مجالات الفنون أو الآداب أو العلوم الاجتماعية، وذلك مع مراعاة القواعد التالية:

- قيمة كل جائزة من جوائز النيل للمبدعين المصريين، وكذلك جائزة المبدعين العرب 500.000 ألف جنيه وميدالية ذهبية، ولا يجوز تقسيمها أو منحها لشخص واحد أكثر من مرة واحدة.

- جوائز النيل للمبدعين المصريين المخصصة ثلاث: (جائزة للفنون - جائزة للآداب - جائزة للعلوم الاجتماعية).

- تُخصص جائزة واحدة فقط من جوائز النيل للمبدعين العرب في أيٍّ من مجالات الفنون أو الآداب أو العلوم الاجتماعية.



ثانيًا: جوائز الدولة التقديرية لعام 2021

ويدعو المجلس الأعلى للثقافة الهيئات التي لها حق الترشيح لجوائز الدولة إلى إرسال أسماء مرشحيها في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية عن عام 2021، وتطبيقًا لقرار المجلس الأعلى للثقافة باجتماعه الرابع والستين بتاريخ 20 يونيو 2021، والذي قرر فيه ضم ترشيحات جوائز الدولة التقديرية لعام 2020 مع ترشيحات عام 2021 لذات الجائزة، والتي يجري تلقي ترشيحاتها في الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2020، وأن يتم عرض قائمة واحدة على لجان فحص الجائزة بأسماء مرشحي العامين معًا باعتبارها ترشيحات عام واحد، وتعد لجنة الفحص قائمة قصيرة تتضمَّن ضعف العدد المطلوب للفائزين بالجائزة تعرض على المجلس الأعلى للتصويت لاختيار الفائزين، وهو الإجراء ذاته المقرر بالقانون الذي يحكم أعمال الجائزة والمتبع سنويًّا.

ويأتي ذلك مراعاة للقواعد التالية عند الترشيح لجائزة الدولة التقديرية:

- قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التقديرية 200 ألف جنيه وميدالية ذهبية، ولا يجوز تقسيمها أو منحها لشخص واحد أكثر من مرة واحدة.

- عدد جوائز الدولة التقديرية المخصصة عشر جوائز (ثلاثة للفنون – ثلاثة للآداب - أربعة للعلوم الاجتماعية).



ثالثًا: جوائز الدولة للتفوق في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية لعام 2021

يدعو المجلس الأعلى للثقافة الهيئات التي لها حق الترشيح لجوائز الدولة إلى إرسال أسماء مرشحيها في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية عن عام 2021.



وتشمل قيمة كل جائزة لكل فرع من هذه الفروع 100 ألف جنيه، وميدالية فضية ولا يجوز تقسيمها، أو منحها لشخص واحد في ذات الفرع أكثر من مرة واحدة.



وتتولى الترشيح لجوائز (النيل - التقديرية - التفوق) الهيئات العلمية المشتغلة بالفنون أو الآداب أو العلوم الاجتماعية المحددة بقرار المجلس الأعلى للثقافة؛ على ألا تكون الجامعات الخاصة من بين تلك الهيئات (ما عدا جائزة التفوق يجوز تقدم الشخص بنفسه).



كما تقوم تلك الهيئات بإرسال أسماء مرشحيها لنيل هذه الجوائز لعام 2021، مرفقة بالأوراق الخاصة بهم، مع تحميلها على أسطوانة مدمجة (CD)، والأوراق المطلوبة هي:



- السيرة الذاتية والبيانات الشخصية لا تزيد عن 10 صفحات بصيغة "Word"، ويُكتفى بتقديم السيرة الذاتية للمرشح، ولا يتم تقديم أعمال.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة شخصية حديثة.

- خطاب معتمد من البنك برقم الحساب البنكي الخاص بالمرشح.

- موافقة كتابية من المرشح على قبوله للترشح وتعتبر هذه الموافقة جزءًا من الأوراق التي لا تكتمل إجراءات الترشيح دونها.

- مبررات ترشيح الجهة أو الهيئة (تفصيل أسباب الترشيح فيما لا يزيد عن صفحة واحدة) وتعتبر هذه المبررات جزءًا من الأوراق التي لا تكتمل إجراءات الترشيح بدونها.

- على أن تصل الترشيحات إلى المجلس الأعلى للثقافة (1 شارع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة) في الفترة من 1 أكتوبر وإلى 31 ديسمبر 2020.



شروط الترشيح لفروع جوائز (النيل - التقديرية - التفوق):

- أن يكون من مواطني جمهورية مصر العربية (ما عدا جائزة النيل للمبدعين العرب).

- أن يكون المرشح على قيد الحياة وقت ترشيحه لنيل الجائزة، وإلا اعتُبِر الترشيح باطلاً.

- أن يكون الترشيح عن طريق مجلس الهيئة المرشحة، مع إيضاح تاريخ انعقاد المجلس، ورقم الجلسة التي أُقر فيها الترشيح، ويعتبر الترشيح باطلاً إذا تم بطريق التفويض.

- أن يكون الترشيح في نطاق تخصُّص الهيئة التي تتولى الترشيح.

- بخصوص الجائزة التقديرية أن يكون مقصورًا على مرشح واحد فقط لأي فرع من الفروع المخصصة لها الجائزة، ويبطل كل ترشيح يجري على خلاف ذلك.

- ألا يكون من بين المرشحين لهذه الجوائز أيٌّ من القائمين على الهيئة المرشحة أو رؤساء مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها أو أيٍّ من الوزراء وقت توليهم المسؤولية.

- في حالة ترشح الشخص لأكثر من جائزة يعتد بترشحه للجائزة الأعلى، وإذا تساوت الجائزتان المرشح لهما، فيعتد بالترشيح الأسبق وفق تاريخ ورود أوراق الترشح للمجلس، ما لم يُبدِ المرشح رغبة بخلاف ذلك.



ويشترط فيمن يُمنح جوائز الدولة:



- أن يكون له مؤلفات أو أعمال أو بحوث سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها.

- أن يكون لهذا الإنتاج قيمة علمية أو أدبية أو فكرية أو فنية ممتازة.

- أن تظهر في هذا الإنتاج دقة البحث والابتكار والإبداع.

- أن يضيف إلى العلوم أو الفنون أو الآداب قيمة جديدة تنفع الوطن خاصة والإنسانية عامة.

- تقضي اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى للثقافة بألا تحال الترشيحات المقدمة إلى لجان الفحص المختصة، إلا إذا كانت مستوفاة كل الشروط الشكلية الواجب توافرها في كل ترشيح.

- أن تصل الترشيحات إلى المـجلس الأعلى للثقافة (1 شارع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة) في الفترة من 1 أكتوبر وإلى 31 ديسمبر 2020.



شروط إضافية خاصة بجائزة التفوق:

- أن يكون المرشح أو المتقدم قد مارس البحث العلمي أو تطبيقاته أو الإنتاج الفكري أو الإبداع في مجالات الفنون أو الآداب أو العلوم الاجتماعية، مدة خمس عشرة سنة على الأقل، (تقديم ما يثبت ذلك برقم إيداع أو إفادة معتمدة من الجهات التي قامت بتنفيذ أو عرض الأعمال) وذلك عند الإعلان عن الجائزة في أول أكتوبر، وأن يكون لهذا الإنتاج قيمة علمية أو فنية أو أدبية ممتازة تشهد له بالأصالة والقدرة على الابتكار والتوجيه.

- ألا يكون قد سبق حصول المرشح أو المتقدم على إحدى الجوائز التشجيعية المنصوص عليها في القانون المذكور، ما لم تكن قد مضت على منحه إياها خمس سنوات على الأقل، وأن يكون له بعد هذا المنح إنتاج تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.

- تقديم نماذج من الأعمال بحد أقصى خمسة أعمال، بصيغة "PDF" محملة على نفس الأسطوانة المدمجة بالأوراق المطلوب استيفاؤها.



رابعًا: جوائز الدولة التشجيعية لعام ٢٠٢١:



يتم الإعلان عن الفروع والموضوعات التي يجرى التقدم لها في الجائزة التشجيعية في الفترة من 1 أكتوبر وإلى 31 ديسمبر٢٠٢٠؛ وبناءً على قرار المجلس الأعلى للثقافة في اجتماعه الرابع والستين بتاريخ ٢٠ يونيو ٢٠٢٠، يكون الإعلان عن فروع الجائزة لعام 2021 مطابقًا لفروع عام 2020، وتعرض قائمة واحدة بالأعمال المقدمة للعامين معًا على اللجان المختصة بفحص الجائزة، وفقًا للإجراءات والقواعد المقررة في هذا الشأن.

فروع وموضوعات جائزة الدولة التشجيعية لعام ٢٠٢١:

أولاً- الفنون:

1 - فن التصوير.

2 - فن الجرافيك.

3 - العزف على آلة الكونترباص.

4 - نقد مسرحي.

5 - تصميم ديكور مسرحي.

6 - النشر المعماري والعمراني؛ عمل منشور "كتاب أو دورية في العمارة والعمران".

7 - دراسة عن الآلات الموسيقية الشعبية.

8 - الموسيقى التصويرية للفيلم الروائي الطويل.

ثانيًا- الآداب:

1 - دراسة في شعر النهضة في مصر.

2 - استلهام التراث في الرواية المعاصرة.

3 - ديوان شعر فصيح.

4 - ديوان شعر عامي.

5 - رواية خيال علمي.

6 - مجموعة قصصية.

7 - ترجمة كتاب عن الفنون التشكيلية.

8 - رسوم لمرحلة ما قبل المدرسة في مجلة أو كتاب.

ثالثًا- العلوم الاجتماعية:

1 - علم الاجتماع.

2 - التاريخ.

3 - الجغرافيا.

4 - الفلسفة وعلم النفس.

5 - الآثار.

6 - الثقافة العلمية.

7 - الإعلام.

8 - التربية.



رابعًا- العلوم الاقتصادية والقانونية:



1 - السياسات المالية وأثرها على الأداء الجاري للاقتصاد المصري.

2 - دور صناعة السياحة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية "المشكلات والحلول".

3 - دراسات أفريقية.

4 - الاستراتيجية والأمن القومي.

5 - القانون الخاص "القضاء في مصر- المشكلات والإصلاح والحلول".

6 - القانون العام "دور مجلس الدولة المصري في حماية المشروعية - الواقع والمأمول".

7 - ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان.

8 - السياسات والتشريعات المقترحة لمناهضة التمييز.

قيمة كل جائزة لكل فرع من هذه الفروع 50000 جنيه مصري (خمسون ألف جنيه مصري).



شروط التقدم لجائزة الدولة التشجيعية ما يلي:

- أن يكون المتقدم من مواطني جمهورية مصر العربية.

- أن يتقدم بإنتاجه إلى المجلس الأعلى للثقافة (الإدارة العامة للجوائز والمسابقات) 1 شارع الجبلاية بالأوبرا – الجزيرة – القاهرة في الفترة من 1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2020.

- على المتقدم أن يقدم أربع نسخ من إنتاجه (مع مراعاة أن الإنتاج المقدم لا يسترد) + سيرة ذاتية مطبوعة لا تزيد عن صفحتين + صورة بطاقة الرقم القومي+ صورة شخصية حديثة، ضرورة إحضار خطاب من البنك برقم الحساب البنكي للمتقدم، على أن يقوم المتقدم بتحميل كل ما تقدم على أسطوانة مدمجة.

- إذا كان الإنتاج المقدم في أحد فروع الفنون، فعلى المتقدم تقديم إفادة معتمدة بتاريخ عرض أو تنفيذ الإنتاج المقدم بالإضافة إلى بيانات تفصيلية عن هذا الإنتاج، وإرجاء تقديم الإنتاج إلى أن يطلب منه ذلك بمعرفة اللجنة المختصة.

- لا يجوز التقدم لنيل الجائزة لمن سبق منحه جائزة الدولة التشجيعية في أي فرع من الفروع.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا عند الإعلان عن الجائزة.

- لا يحق للشخص التقدم في أكثر من فرع واحد.

- في حالة تفويض المتقدم للجائزة لشخص آخر أن يكون بتوكيل موثق من الجهة المختصة. ​