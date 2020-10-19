"انحطاط أخلاقي".. الوطنية للإعلام تتقدم ببلاغ ضد صاحب فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم

(مصراوي):

وجّه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الشئون القانونية بالهيئة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية على الفور، ضد الشخص صاحب فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم ورموزها، المتدوال على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت الوطنية للإعلام، أنها ستخاطب الجهات المعنية والتنسيق معها، لمحاسبة الشخص على ما اقترفه من خطأ جسيم، في حق إذاعة القرآن الكريم التي لها قدسية وتقدير واحترام ومكانة خاصة في قلوب المستمعين من الشعب المصري والعربي.

وأضاف بيان الهيئة، أنها لن تتهاون حتى ينال هذا الشخص العقاب الذي يستحقه على سخريته من قامات إعلامية، نعتز ونفتخر بها جميعًا قدمت برامج دينية هادفة متميزة رسخت قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف الوسطي.

وتُحذر الوطنية للإعلام بشدة أية جهة أو شخص ينتهج مثل هذا النهج المتدني، غير المقبول، والذي أقل بأن يوصف بالانحطاط الأخلاقي بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضده.