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"رحلة سائح في مصر" يعرض على شاشات المحطات والأندية والفنادق ودور العرض السينمائية

10:32 م الإثنين 19 أكتوبر 2020
"رحلة سائح في مصر" يعرض على شاشات المحطات والأندية والفنادق ودور العرض السينمائية

أرشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

بدأت وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع الجهات المختلفة في عرض الفيلم الدعائي "رحلة سائح في مصر" على شاشات العرض الموجودة بكل من محطة مصر وبعض محطات السكك الحديدية بعدد من المحافظات المصرية، إضافة إلى عرضه على الشاشات الموجودة بالأسواق التجارية الموجودة بالمدن السياحية المختلفة مثل سوق سوهو بمدينة شرم الشيخ وميدان الزهار بمدينة الغردقة، وعرضه ببهو وغرف الفنادق المختلفة.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، جاء ذلك بعد عرضه على شاشات المطارات المصرية.

كما أنه يتم عرضه ببعض الأندية الرياضية، والكافيهات المختلفة، إضافة إلى عرضه على الشاشات الموجودة ببعض دور العرض السينمائية.

ومن جانبها، أوضحت إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن ذلك يأتي في ضوء الترويج للمقاصد السياحية المصرية المختلفة وإلقاء الضوء على الإجراءات الاحترازية المطبقة في المطارات والمنشآت الفندقية والمواقع والمتاحف الأثرية للحفاظ علي سلامة السائحين والمواطنين والعاملين بالقطاع السياحي.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار كانت قد تعاونت مع وزارة الطيران المدني بالبدء في عرض فيلم "رحلة سائح في مصر" على شاشات العرض الموجودة بالمطارات المصرية المختلفة.

وكانت وزارة السياحة والآثار، قد أطلقت هذا الفيلم في أواخر يونيو الماضي قبيل استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتباراً من أول يوليو الماضي في إطار الحملة الدعائية التي أطلقتها تحت عنوان "Same Great Feelings”، على منصات التواصل الاجتماعي المصرية والعربية والدولية، وقد حقق هذا الفيلم أكثر من 160 مليون مشاهدة في حوالي شهر.

رحلة سائح في مصر وزارة السياحة والآثار المتاحف الأثرية السائحين

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