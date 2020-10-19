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"الإصلاح والنهضة": تعيينات "الشيوخ" تعكس إيمان القيادة السياسية بتمكين الشباب

10:17 م الإثنين 19 أكتوبر 2020
"الإصلاح والنهضة": تعيينات "الشيوخ" تعكس إيمان القيادة السياسية بتمكين الشباب

هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة

(مصراوي):

تقدم رئيس حزب "الإصلاح والنهضة" وقياداته بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على اختيار المهندس علاء مصطفى، عضو المكتب السياسي والمتحدث الرسمي باسم الحزب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضمن الأعضاء المعينين بمجلس الشيوخ.

وقال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب "الإصلاح والنهضة" إن الحزب يرى في تعيين رئيس الجمهورية، أحد قيادات الحزب بمجلس الشيوخ وسامًا وطنيًا.

وأضاف أن تعيينات "الشيوخ" تعكس إيمان القيادة السياسية بتمكين الشباب، وتمثل ترجمة لتعهدات الرئيس السيسي بتمكين الشباب سياسياً والتي أعلن عنها في مؤتمرات الشباب المتتالية منذ 2016.

حزب الإصلاح والنهضة هشام عبدالعزيز السيسي مجلس الشيوخ

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