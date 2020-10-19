حدث في 8 ساعات| إعلان كشف أثري جديد قريبًا.. وتفاصيل طقس غير مستقر بداية من الغد

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أعمال استكمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة، والتي أسفرت عن الكشف عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام.

وأعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل أول حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال فصل الخريف، والتي تبدأ غدا وتستمر لمدة 5 أيام حيث تنتهى الأحد المقبل.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: