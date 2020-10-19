التضامن تحتفل بإتمام تطوير الحضانات بالتعاون مع "ماكدونالدز" و"خير وبركة"

(إعلان تحريري)

عقدت وزارة التضامن الاجتماعي، الأحد، حفل إتمام مشروع تطوير الحضانات، بالتعاون مع جمعية خير وبركة.

وحضر الافتتاح، كلا من الدكتورة نيفين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعي وعلاء فتحي مدير، عام شركة "مانفودز- ماكدونالدز" مصر، ونيفين الإبراشي، عضو مجلس إدارة جمعية "خير وبركة".

يأتي مشروع تطوير الحضانات في إطار تنفيذ البرنامج القومي للطفولة المبكرة، والذي يأتي علي رأس أولويات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

ويهدف لرفع مستوى الرعاية المقدمة بدور الحضانات من سن يوم إلى 4 سنوات، والعمل على التوسع في نطاق تغطية الخدمة، ومد مظلة خدمات الطفولة المبكرة بمختلف أنواعها إلى مختلف المناطق الجغرافية، وتوفير خدمة ذات جودة عالية.