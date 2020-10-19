رئيس الوزراء عن نزول البئر الأثري في سقارة: "تجربة رائعة" (فيديو)

(مصراوي):

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو للدكتور مصطفى مدبولي، أثناء تفقده في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، أعمال استكمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة في منطقة آثار سقارة، والتي أسفرت عن كشف آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام، بالإضافة إلى تماثيل خشبية ملونة ومذهبة.

ومن المقرر إعلان تفاصيل هذا الكشف خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في مؤتمر صحفي بمنطقة آثار سقارة، بعد الانتهاء من أعمال التوثيق والتصوير الأثري.

وحرص مدبولي على النزول إلى إحدى آبار الدفن الثلاث الجديدة التي تم العثور عليها مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لتفقد الكشف والتوابيت، تشجيعًا منه لبعثة المجلس الأعلى للآثار.

والتقط مدبولي مقطع فيديو أثناء وجوده داخل البئر، وجّه فيه الشكر للوزارة، وأعرب خلاله عن فخره بالحضارة المصرية الفريدة، والتي يهتم بها بشكل شخصي، قائلًا: "هذه تجربة رائعة أن أنزل إلى بئر الدفن بعد اكتشافه بيوم".

وفي المقابل، وجّه الدكتور خالد العناني شكرًا خاصًا لرئيس الوزراء على الدعم الكبير الذي تتلقاه الوزارة من الحكومة لملف الآثار، والذي أدى إلى القيام بكل هذه الاكتشافات بأياد مصرية خالصة، بالإضافة إلى الإنجاز غير المسبوق للعديد من المشروعات والافتتاحات الأثرية والذي أشاد به العالم أجمع، حيث سيتم افتتاح 5 متاحف قبل نهاية عام 2020.