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اتحاد كتاب مصر يعلن أسماء الفائزين بجوائز عام 2020

07:21 م الإثنين 19 أكتوبر 2020
اتحاد كتاب مصر يعلن أسماء الفائزين بجوائز عام 2020

الدكتور محمد علاء عبد الهادي

(مصراوي):

اعتمد مجلس إدارة اتحاد كتاب برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي، جوائز النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر لعام 2020.

وجاءت على النحو التالي:

جائزة التميز وتبلغ قيمتها 10 آلاف جنيه في ثلاثة أقسام:

جائزة النقد الأدبي وفاز بها كلا من الدكتور شعبان عبدالحكيم، والأستاذ الجامعي بكلية الأداب بجامعة طنطا الناقد حلمي القاعود، أما جائزة الرواية فذهبت لكل من الكاتب محمود عوض عبدالعال، والروائي مصطفى نصر، أما جائزة التميز في الشعر فذهبت للدكتور عبدالحميد محمود في شعر الفصحى، والشاعر السعيد قنديل في شعر العامية.

أما جوائز الاتحاد وتبلغ قيمتها 10 آلاف جنيه:
حيث حصل الشاعر أحمد حسن محمد شاهين بجائزة شعر الفصحى، وفاز الناقد محمد شوقي عبدالحميد، بجائزة النقد الأدبي، أما جائزة القصة القصير ففازت بها الكاتبة آمال محمد الميرغني، وفازت الشاعرة سهير محمد متولي عوض بجائزة شعر العامية، أما جائزة الرواية فحصل عليها الروائي محمد سعيد أبو اليزيد شهاب، وفي أدب الأطفال فازت الكاتبة هجرة محمود الصاوي.

أما الجوائز الخاصة، فحصلت عبير مرسي على جائزة المرحوم يوسف أبو رية والتي تبلغ قيمتها 5 آلاف جنيه، وحصل الشاعر محمد حافظ حافظ محمد بجائزة الشاعرة نوال مهني وتبلغ قيمتها 10 آلاف جنيه.

كما تم حجب جائزة المرحوم الدكتور عبدالغفار مكاوي، وجائزة الروائي بهاء طاهر، وجائزة الأديب محمد سلماوي، وجائزة الناقد الدكتور حسن البنداري، وجائزة الشاعر أحمد فضل شبلول، حيث لم يتقدم إليها سوى شخص واحد، ولم يحصل على النسبة المقررة للفوز بالجائزة في حالة العمل المفرد وهي نسبة 85% من الأصوات، وفقًا لقرار مجلس الإدارة.

اتحاد كتاب مصر علاء عبد الهادي جائزة النقد الأدبي

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