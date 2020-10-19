"الأعلى للآثار": إعلان اكتشاف جديد في سقارة خلال أسابيع
(مصراوي):
قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم الاثنين، إنه سيتم إعلان اكتشاف ثاني في منطقة سقارة خلال أسابيع قليلة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى في قناة "صدي البلد"، أنه تم نقل عددٍ من توابيت سقارة إلى المتحف المصري الكبير اليوم.
ولفت إلى أن نزول رئيس الوزراء اليوم بئر الاكتشاف الأثري دفعة للأمام للبعثة المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، وخلال أسابيع قليلة سيتم افتتاح متحف شرم الشيخ، والذي تم وضع حجر الأساس له منذ عام 2002، وأهم ما يميزه خبيئة الحيوانات المقدسة والمحنطة التي تم اكتشافها في عام 2019 بسقارة.
وأضاف أنه سيتم افتتاح متحف كفرالشيخ والمركبات الملكية والقومي للحضارة المصرية وميدان التحرير قريبًا.
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