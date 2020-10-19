أكثر الكلمات إنتشاراً

الزمالك والرجاء العام الدراسي الجديد فتاة المعادي البحث عن أكثم الطقس أسعار الذهب إيقاف مرتضى منصور التصالح في مخالفات البناء سد النهضة الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

"الأعلى للآثار": إعلان اكتشاف جديد في سقارة خلال أسابيع

06:46 م الإثنين 19 أكتوبر 2020
"الأعلى للآثار": إعلان اكتشاف جديد في سقارة خلال أسابيع

الدكتور مصطفى وزيري

(مصراوي):

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم الاثنين، إنه سيتم إعلان اكتشاف ثاني في منطقة سقارة خلال أسابيع قليلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى في قناة "صدي البلد"، أنه تم نقل عددٍ من توابيت سقارة إلى المتحف المصري الكبير اليوم.

ولفت إلى أن نزول رئيس الوزراء اليوم بئر الاكتشاف الأثري دفعة للأمام للبعثة المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، وخلال أسابيع قليلة سيتم افتتاح متحف شرم الشيخ، والذي تم وضع حجر الأساس له منذ عام 2002، وأهم ما يميزه خبيئة الحيوانات المقدسة والمحنطة التي تم اكتشافها في عام 2019 بسقارة.

وأضاف أنه سيتم افتتاح متحف كفرالشيخ والمركبات الملكية والقومي للحضارة المصرية وميدان التحرير قريبًا.

مصطفى وزيري اكتشاف اثري منطقة سقارة

الخبر التالى:

اتحاد كتاب مصر يعلن أسماء الفائزين بجوائز عام 2020

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 105424

    عدد المصابين

  • 98247

    عدد المتعافين

  • 6120

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 40153771

    عدد المصابين

  • 30027195

    عدد المتعافين

  • 1116980

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر وست بروميتش 0-0 بيرنلي.. حجازي يظهر للمرة الأولى

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا