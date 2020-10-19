أمين "الأطباء": نسعى لتوفير معاش استثنائي لأسر ضحايا كورونا

كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء، عن الملفات التى ستعمل عليها النقابة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن النقابة ستعمل على 4 ملفات أساسية تشمل؛ رعاية أسر شهداء الأطباء، التعليم الطبي المستمر، ميكنة خدمات، والتنسيق مع وزارة الصحة والجهات بالدولة في القضايا التي تمس الأطباء.

وأضاف عبدالحي في لقاء مع عدد من الصحفيين، اليوم الاثنين، أن النقابة تسعى لتوفير معاش استثنائي لأسر شهداء الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا، وتابع: "يؤذينا أن طبيب شاب توفى من الكورونا وتحصل أسرته على معاش 600 جنيه فقط".

وأشار إلى أنه تم صرف مبلغ 100 ألف جنيه لشهداء الأطباء من فيروس كورونا من خلال 50 ألف جنيه من نقابة الأطباء، و50 ألف من اتحاد المهن الطبية، لافتًا إلى أن النقابة تتواصل مع كافة جهات الدولة سواء كان مجلس الوزراء أو البرلمان أو مجلس الشيوخ لإقرار المعاش الاستثنائي، حيث يمكن لرئيس الوزراء إضافة أسر شهداء الأطباء للمعاش الاستثنائي مثل شهداء الجيش والشرطة في العمليات الحربية.