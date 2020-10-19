أكثر الكلمات إنتشاراً

الزمالك والرجاء العام الدراسي الجديد فتاة المعادي البحث عن أكثم الطقس أسعار الذهب إيقاف مرتضى منصور التصالح في مخالفات البناء سد النهضة الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

أمين "الأطباء": نسعى لتوفير معاش استثنائي لأسر ضحايا كورونا

06:02 م الإثنين 19 أكتوبر 2020
أمين "الأطباء": نسعى لتوفير معاش استثنائي لأسر ضحايا كورونا

نقابة الأطباء

كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء، عن الملفات التى ستعمل عليها النقابة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن النقابة ستعمل على 4 ملفات أساسية تشمل؛ رعاية أسر شهداء الأطباء، التعليم الطبي المستمر، ميكنة خدمات، والتنسيق مع وزارة الصحة والجهات بالدولة في القضايا التي تمس الأطباء.

وأضاف عبدالحي في لقاء مع عدد من الصحفيين، اليوم الاثنين، أن النقابة تسعى لتوفير معاش استثنائي لأسر شهداء الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا، وتابع: "يؤذينا أن طبيب شاب توفى من الكورونا وتحصل أسرته على معاش 600 جنيه فقط".

وأشار إلى أنه تم صرف مبلغ 100 ألف جنيه لشهداء الأطباء من فيروس كورونا من خلال 50 ألف جنيه من نقابة الأطباء، و50 ألف من اتحاد المهن الطبية، لافتًا إلى أن النقابة تتواصل مع كافة جهات الدولة سواء كان مجلس الوزراء أو البرلمان أو مجلس الشيوخ لإقرار المعاش الاستثنائي، حيث يمكن لرئيس الوزراء إضافة أسر شهداء الأطباء للمعاش الاستثنائي مثل شهداء الجيش والشرطة في العمليات الحربية.

نقابة الأطباء وزارة الصحة أسامة عبدالحي معاش استثنائي فيروس كورونا

الخبر التالى:

رئيسة "القومي للمرأة" تهنئ نهاد أبو القمصان لحصولها على وسام الاستحقاق المدني من إسبانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 105424

    عدد المصابين

  • 98247

    عدد المتعافين

  • 6120

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 40153771

    عدد المصابين

  • 30027195

    عدد المتعافين

  • 1116980

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تراجع الحرارة 5 درجات.. الأرصاد توجه نصائح عاجلة لطلاب المدارس وأولياء الأمور

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا