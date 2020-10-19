وزير الدفاع: خطط تسليح القوات المسلحة لا تتوقف أبدًا (صور)

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(مصراوي):

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى تشكيلات الجيش الثالث الميداني بعد تطويرها وتسليحها ورفع كفاءتها القتالية والفنية بما يمكنها من تنفيذ كل ما تكلف به من مهام لتأمين حدود مصر على الاتجاه الاستراتيجي التي ستكلف بالعمل فيه، بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

بدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية، والذي تضمن الحالة الفنية والإدارية للوحدات المصطفة بعد تطويرها ورفع كفاءتها في كافة الأسلحة والتخصصات لدعم قدرتها على تنفيذ المهام القتالية والنيرانية تحت مختلف الظروف.

ونفذ القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مرورًا على القوات المنفذة للتفتيش للاطمئنان على جاهزيتها والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات، وناقش عدد من الضباط وضباط الصف والجنود فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم القتالية المختلفة وكيفية مواجهـة المواقف الطارئة التى يمكن التعرض لها، وأشاد بما لمسه من الاستعداد القتالي العالي والروح المعنوية المرتفعة لرجال الجيش الثالث الميداني والاحتياطي المستدعى، وإصرارهم على الوفاء بالمهام والواجبات المكلفين بها لحماية الوطن وصون مقدساته.

ونقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة للعناصر المشاركة، مؤكدًا أن خطط تسليح القوات المسلحة لا تتوقف أبدًا، كما أشار إلى أن القوات المسلحة تمتلك أحدث نظم التسليح للأفرع الرئيسية والقوات البرية مما يجعلها فى مصاف الجيوش العالمية.

كما أكد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومي هي المهمة المقدسة التي لا تهاون فيها وأن رجال القوات المسلحة أقسموا على حماية الشعب المصري، وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه بما يتطلبه ذلك من كفاءة ويقظة دائمة واستعداد عالي لكافة الوحدات والتشكيلات.

وطالب رجال القوات المسلحة باليقظة والاستعداد الدائم والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي، والاهتمام بتنمية المهارات الميدانية للمقاتلين، وثقل مهارة الضباط الأصاغر لسرعة اتخاذ القرار تحت مختلف الظروف لمواجهة كافة المخاطر والتهديدات التي يمكن التعرض لها خلال تنفيذ مختلف المهام.