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وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان تشغيل المرحلة الأولى بمحطة تحلية نبق

05:28 م الإثنين 19 أكتوبر 2020
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واصل الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لليوم الثاني على التوالي، جولتهما التفقدية بالمحافظة، حيث تفقدا تجارب تشغيل المرحلة الأولى بمحطة تحلية نبق بشرم الشيخ، بطاقة 6 آلاف م3 / يوم، بحضور قيادات الوزارة والمحافظة.

وأوضح الوزير، أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من محطة تحلية نبق، بطاقة 6 آلاف م3 يومياً، لخدمة 20 ألف نسمة، بتكلفة 210 ملايين جنيه، وجار إجراء تجارب التشغيل، وجار البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المحطة بطاقة 6 آلاف م3 / يوم.

وتجول الوزير والمحافظ ومرافقوهم بالمحطة، لتفقد مكوناتها، واستمعوا إلى شرح مفصل عن آلية العمل داخل المحطة، وقام الوزير بشرب كوب من الماء المُنتج من المحطة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه جار تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بمدينة رأس سدر، بطاقة 30 ألف م3 / يوم، ومحطة تحلية مياه البحر بمدينة أبوزنيمة، بطاقة 20 ألف م3 / يوم، ومحطة تحلية مياه البحر بمدينة دهب، بطاقة 15 ألف م3 / يوم، ومحطة تحلية مياه البحر بمدينة نويبع، بطاقة 15 ألف م3 / يوم.

جنوب سيناء عاصم الجزار محطة تحلية نبق خالد فودة وزارة الإسكان

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