نواب "الإصلاح والتنمية" يدعون إلى تشكيل لجنة خاصة لدراسة الظواهر الاجتماعية والسلوكية

كتب- مصراوي:

دعا نواب حزب الإصلاح والتنمية بمجلس الشيوخ: المهندس عبد الخالق عياد، والدكتورة سلوى الحداد، وسامح السادات، اليوم الإثنين، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، إلى تشكيل لجنة خاصة لدراسة الظواهر الاجتماعية والسلوكية من جرائم عنف أسري ومجتمعي تتعلق بسلوكيات وقيم وأخلاقيات المجتمع المصري.

وبحسب بيان، دعا النواب أيضًا علماء وخبراء الاجتماع وعلم النفس، وبحضور ممثلي المؤسسات والأجهزة، للخروج بتوصيات عاجلة تسهم في الحفاظ على السلام المجتمعي، وتؤكد الحرص على بناء وعي الإنسان المصري الذي دعا إليه رئيس الجمهورية.