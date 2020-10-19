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السيسي يصدق على جائزة المبدع الصغير.. تعرف على التفاصيل

05:10 م الإثنين 19 أكتوبر 2020
السيسي يصدق على جائزة المبدع الصغير.. تعرف على التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 204 لسنة 2020 باستحداث جائزة جديدة تحت مسمى"جائزة الدولة للمبدع الصغير" تمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره 18 عاما في مجالات الثقافة والفنون.
ويأتي القانون الذي وافق عليه مجلس النواب ونشر فى الجريدة الرسمية-تجسيدًا للنصوص الدستورية التي تمنح الحق فى الثقافة لكل مواطن، كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب إلى جانب رعاية المبدعين وحماية إنتاجهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، بالإضافة إلى خلق جيل من المبدعين الصغار يحمل لواء الريادة للحضارة المصرية ذات الثقافات المتعددة.

الرئيس عبد الفتاح السيسى السيسي جائزة المبدع الصغير مجلس النواب

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