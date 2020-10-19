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"صناعة النواب" تطالب بتنفيذ التكليفات الرئاسية للحصول على وحدات "المجمعات الصناعية"

04:18 م الإثنين 19 أكتوبر 2020
"صناعة النواب" تطالب بتنفيذ التكليفات الرئاسية للحصول على وحدات "المجمعات الصناعية"

المهندس محمد فرج عامر

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه يجب إعطاء اهتمام أكبر لمواجهة جميع المشكلات والعراقيل التي تواجه القطاع الصناعي المصري، مشيرًا إلى أن الصناعة هي القاطرة الحقيقية لاقتصاد أية دولة في العالم.

وأشاد عامر، خلال حديث له اليوم الإثنين، بحرص الرئيس السيسي على متابعة مشروعات المبادرات الرئاسية بشأن توفير فرص العمل؛ خصوصًا "المجمعات الصناعية على مستوى محافظات الجمهورية"، وتكليف الرئيس السيسي للحكومة بتقديم كل التسهيلات الممكنة الخاصة بإجراءات التعاقد للحصول على وحدات "المجمعات الصناعية"؛ بما في ذلك قيام وزارة التجارة والصناعة بإنهاء كل التراخيص والإجراءات الإدارية وإصدار السجل التجاري للمتعاقدين، فضلاً عن تقديم التسهيلات الائتمانية لتمويل وشراء الآلات والمعدات؛ بهدف دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة، ولإتاحة مسار جديد يعزز من عملية التنمية الصناعية في مصر من خلال تعميق الإنتاج المحلي في مختلف المحافظات داخل إطار تلك المجمعات الصناعية الجديدة التي توفر كل الخدمات الرئيسية اللازمة.

وتابع عامر بأن هذه التكليفات الواضحة من الرئيس السيسي تتطلب من الحكومة الإسراع في تنفذيها؛ لأهميتها القصوى في تشجيع الصناعة المصرية وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ودعم التكامل بين المشروعات الكبيرة والصغيرة؛ لتعزيز الأجواء الجاذبة للاستثمارات والمساهمة في تحقيق مخططات التنمية، موجهًا التحية والتقدير إلى الرئيس السيسي؛ لاهتمامه الكبير بملف الصناعة المصرية.

محمد فرج عامر مجلس النواب المجمعات الصناعية

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