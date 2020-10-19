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بعد قليل.. وزيرة الصحة تحصل على الجرعة الثانية من لقاح كورونا

03:53 م الإثنين 19 أكتوبر 2020
بعد قليل.. وزيرة الصحة تحصل على الجرعة الثانية من لقاح كورونا

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

قال مصدر بوزارة الصحة، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ستتوجه بعد قليل إلى مقر بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"؛ للحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا الخاضع للتجارب السريرية.

كانت وزيرة الصحة شاركت يوم 28 سبتمبر، في التجربة الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة للقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، حيث تلقت الوزيرة اللقاح بشركة فاكسيرا، ضمن مبادرة "من أجل الإنسانية" والتي تشارك بها مصر.

ويحصل المتطوعون على جرعتين من اللقاح يفصل بينهما 21 يوما.

وتشارك مصر مع 100 دولة حول العالم في المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية للقاحين لفيروس كورونا المستجد، حيث تشارك مصر بالتعاون مع الحكومة الصينية لإنتاج الأمصال من خلال تلك التجارب التي أطلق عليها "لأجل الإنسانية" وتتم في 4 دول عربية وتحقّق سابقة جديدة من خلال مشاركة متطوعين.

ومن المستهدف من إجراء تلك التجارب 45 ألف مبحوث على مستوى العالم، وتم إجراءها على حوالي 40 ألف مبحوث حتى الآن، ولم تظهر عليهم أي أعراض جانبية، لافتة إلى أنه من المفترض أن تشارك مصر في تلك التجارب من خلال ستة آلاف مشارك، وفق بيان سابق لوزارة الصحة.

هالة زايد لقاح كورونا فيروس كورونا

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